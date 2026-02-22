  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Tel-Awiw, Izrael
od
$987,525
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33575
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyłącznie sprzedaż: Micha Street, Old North, Cichy i Graniczny Widok W tajnym budynku, typowym dla Tel Awiwu, na drugim piętrze, piękny 2 pokojowy apartament jasny i dobrze zachowany. Powierzchnia mieszkalna około 60 m2 + słoneczny taras około 7 m2. Apartament, kąpany w świetle, oferuje ogromny potencjał. Podwójna ekspozycja. Położony w cichej i bucolic alei, kilka minut spacerem od morza, Dizengoff Street i tętniące życiem centrum miasta.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable
Hadera, Izrael
od
$1,06M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$623,865
Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanya, Izrael
od
$2,665
Dzielnica mieszkaniowa Une maison mitoyenne refait a neuf
Aszkelon, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,64M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$987,525
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
Rzadka nieruchomość na rynku: prestiżowy apartament dwupoziomowy w samym sercu Tel Awiwu, oferujący ekskluzywne warunki życia pomiędzy morzem, kulturą i miejską muzą. Główne cechy • Powierzchnia wewnętrzna: 140 m2 • Spektakularny taras: 140 m2 z panoramicznym widokiem na miasto i morze • Ko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Raanana, Izrael
od
$2,727
Centrum miasta. Nowy budynek. Cztery pokoje nigdy nie żyją. Piąta podłoga. Parkowanie. dostępne od czerwca 2026
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
* Price drop! * Sprzedaż wyłączna W prestiżowym projekcie nieruchomości, jednym z najpiękniejszych w Tel Awiwie, realizowanym przez METROPOLIS 41 Louis Marshall Street Na rogu Smuts Boulevard Apartament 5 pokoi! Na drugim piętrze, wysoko! 113 m2 plus piękny balkon o powierzchni 14 m2 Mieszka…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się