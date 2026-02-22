  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33571
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Exclusive new to Bnei Moshe 14 6 piętro, widok na morze, 4 przestronne pokoje, winda i parking w Tabu, słoneczny taras i pokój wspólny Apartament o powierzchni około 103 m2 z dodatkowym tarasem o powierzchni 8 m2 z widokiem na morze Kompletny projekt architektoniczny i renowacja (stolarka, parkiet, kuchnia Ziv, moskitiery itp.) Jasny, elegancki i przestronny Indywidualny parking w Tabu i plac odwiedzających Dobrze utrzymany budynek: ogrzewanie podłogowe, gorąca woda 24 / 7 mamad na górze i wspólne schronienie Jakość środowiska życia i szkół w pobliżu

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,36M
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aszkelon, Izrael
od
$432,630
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Jam, Izrael
od
$1,02M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$2,63M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerozolima, Izrael
od
$586,245
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$3,135
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Jerusalem, Izrael
od
$589,380
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$391,875
Sublimowany dwa kawałki wysoki poziom z widokiem na morze Tylko na wizytę. taras basen itp... wierzchołek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się