Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Exclusive new to Bnei Moshe 14 6 piętro, widok na morze, 4 przestronne pokoje, winda i parking w Tabu, słoneczny taras i pokój wspólny Apartament o powierzchni około 103 m2 z dodatkowym tarasem o powierzchni 8 m2 z widokiem na morze Kompletny projekt architektoniczny i renowacja (stolarka, parkiet, kuchnia Ziv, moskitiery itp.) Jasny, elegancki i przestronny Indywidualny parking w Tabu i plac odwiedzających Dobrze utrzymany budynek: ogrzewanie podłogowe, gorąca woda 24 / 7 mamad na górze i wspólne schronienie Jakość środowiska życia i szkół w pobliżu