  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,01M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33728
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - TEL AVIV, DERRIERE L 'HOTEL ROYAL BEACH Miejsce sen blisko morza Odkryj wyjątkową nieruchomość idealnie położony kilka metrów od nabrzeża morza i słynnego Herbert Samuel Boulevard. Powierzchnia całkowita: 102 m2 mieszkalne + 50 m2 tarasy Prywatna winda przychodząca bezpośrednio do apartamentu Parking prywatny wliczone 3. piętro - 70 m2 powierzchni mieszkalnej 3 sypialnie w tym bezpieczny pokój (Mamad) 2 łazienki + toaleta 2 małe tarasy 4 piętro - 32 m2 Duży jasny salon z otwartą kuchnią Piękny taras o powierzchni 45 m2, idealny na przyjęcia i chwile relaksu Rzadka nieruchomość w samym sercu najbardziej wysuniętego obszaru przybrzeżnego Tel Awiwu, idealna dla głównej rezydencji lub wysokiej klasy stóp do ziemi.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$623,865
Dzielnica mieszkaniowa Belle appartement
Jerusalem, Izrael
od
$2,100
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$909,150
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem residence
Jerozolima, Izrael
od
$2,571
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Netanya, Izrael
od
$613,206
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,01M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
3 pokoje o powierzchni 80m2 z balkonem, windą i parkingiem bardzo blisko morza w cichej ulicy całkowicie odnowiony z 2 łazienkami
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Dzielnica mieszkaniowa Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
Przestronne 3 pokojowe mieszkanie, nowy wykonawca, zakwaterowanie w ciągu około 3 miesięcy. Bardzo jasne usługi gości + łazienka i oddzielne WC. Balkon Soucca z salonu, apartament znajduje się na osi kolejowej Yemin Avot Street, ale stoi w cichym rogu. Winda, modernizacja budynku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Apartament 83 m2, bardzo dobrze położony ulica Shalom Aleichem, w pobliżu Bofrachehov. Poszukiwany w centrum miejscowości, w pobliżu plaży, sklepów i kawiarni. Stare 3 pokoje przekształcone w 2 pokoje, z bardzo dużym salonem ducha poddasza. Hojne objętości i dystrybucja płynów, idealne dla …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się