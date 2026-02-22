  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Tel-Awiw, Izrael
$1,66M
10
ID: 33483
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Na sprzedaż 3 pokoje upscale ulicy Rambam z otwartym widokiem * 3 pokoje w ostatnim budynku * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkiet, podwójne szyby itp... * Mamak * Możliwość sprzedaży wyposażone w urządzenia

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
