  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,35M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33618
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Idealna lokalizacja przy ulicy Shenkin w pobliżu Shouk Hacarmel Pokoje mieszkalne3 93 m2 + 8,5 m2 balkon 4 piętro z tyłu (bardzo cicho) miejsce parkingowe w systemie robotycznym Ostrożnie! W porównaniu z planem mieszkania, mały pokój przylegający do kuchni został usunięty C IS A 3 PIECES

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Raanana, Izrael
od
$3,92M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerozolima, Izrael
od
$3,14M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Jerozolima, Izrael
od
$1,34M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,35M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerozolima, Izrael
od
$736,725
DLA SPRZEDAŻY - PRAWDOPODOBIEŃSTWO Kyriat Hayovel - Projekt 2.5 szt. 64 m2 2 tarasy - 5,5 m2 każdy Parking Mahsan Dostawa w ciągu 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,703
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$344,850
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się