  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
;
2
Zostawić wniosek
ID: 33431
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
* * Wyjątkowa okazja na 8 dni * * (Podpis do dnia 31 grudnia 2025 r.) 4 pokojowe mieszkanie idealne dla rodzin! Boulevard Nordau, Old North? * RAYK Group Quality Project????? ✨ Powierzchnia mieszkalna 116 m2 ✨ Taras słoneczny o powierzchni 10 m2 ✨ 4 elementy z optymalnym układem ✨ Prywatne miejsce parkingowe z robotem ✨ Orientacja północno-zachodnia * * * Dostępność: sierpień 2028 * * Brak opłat agencyjnych

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Raanana, Izrael
od
$3,92M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$987,525
Dzielnica mieszkaniowa Appartement nahalat benyamin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces
Nahariya, Izrael
od
$376,200
Dzielnica mieszkaniowa Une maison mitoyenne refait a neuf
Aszkelon, Izrael
od
$752,400
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Izrael
od
$1,07M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerozolima, Izrael
od
$768,075
INWESTYCJA! ✨ Bayt Vagan - Rehov Hachmi✨3 pokoje 51m2, dobrze urządzone, bardzo dobry stan, pralnia Taras Soccah niezakłócony widok DRK Parking i Mahsan
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$611,325
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się