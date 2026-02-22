  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
;
10
ID: 33400
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 30 Sheinkin Street (Yohanan Hasandler Street corner) Towary wyjątkowe Jasny 2 pokojowe mieszkanie odnowione z optymalnym rozwiązaniem! 64 m2 powierzchni mieszkalnej + 4 m2 słonecznego tarasu Drugie piętro W luksusowym budynku z windą! W apartamencie znajduje się sypialnia z łóżkiem king-size, przestronna łazienka, pralnia i w pełni wyposażona kuchnia. Stolarka i niestandardowy parkiet w całym mieszkaniu. W pełni umeblowane! Orientacja: Południe i Zachód Parking w miejscu zamieszkania Przestrzeń magazynowa o powierzchni 11 m2 (dostępna przez dźwig)

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

