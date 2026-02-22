Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$2,48M
10
ID: 33395
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Do sprzedaży wyłącznej W sercu miasta, 57 rue Melchett Blisko Ben Zion Boulevard i kilka kroków od Rothschild Boulevard W nowym budynku butikowym Wspaniały apartament dwupoziomowy, gustownie urządzony 4 pokoje, 5 piętro, widok na zachód 112 m2 + około 32 m2 słonecznych tarasów Dolny poziom: 3 sypialnie, w tym apartament z małym tarasem słonecznym i oddzielne toalety. Na górze: Duży jasny salon, w tym kuchnia i pokój dzienny, z dostępem do słonecznego tarasu. piwnica 12 m2, winda i miejsce parkingowe w piwnicy. Budynek posiada również pokój rowerowy i wózek.

Tel-Awiw, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
rdj 4 p z przestronnym ogrodem na zachód mały budynek 4 piętra
Dzielnica mieszkaniowa Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Izrael
od
$1,03M
BZH Wykorzystaj tę okazję: aby zdobyć piękny ciepły dom w popularnej ulicy Hamochava! - Domek 5,5 dobrze utrzymane pokoje o powierzchni około 150 m2, - Duży, schludny ogród o powierzchni 250 m2 z drzewami owocowymi, - Ciepły i przytulny salon, - Kasjer kuchnia z 2 umywalki i jadalnia, - Bez…
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Jerusalem, Izrael
od
$3,919
