Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Do sprzedaży wyłącznej W sercu miasta, 57 rue Melchett Blisko Ben Zion Boulevard i kilka kroków od Rothschild Boulevard W nowym budynku butikowym Wspaniały apartament dwupoziomowy, gustownie urządzony 4 pokoje, 5 piętro, widok na zachód 112 m2 + około 32 m2 słonecznych tarasów Dolny poziom: 3 sypialnie, w tym apartament z małym tarasem słonecznym i oddzielne toalety. Na górze: Duży jasny salon, w tym kuchnia i pokój dzienny, z dostępem do słonecznego tarasu. piwnica 12 m2, winda i miejsce parkingowe w piwnicy. Budynek posiada również pokój rowerowy i wózek.