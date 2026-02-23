  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,95M
Na 3 Zion Boulevard Street, prestiżowy i bardzo poszukiwany adres. Unikalne, przestronne, jasne i piękne mieszkanie! Na piątym piętrze apartament ten cieszy się doskonałym ruchem na czterech osiach! 5-pokojowe mieszkanie z wielkim potencjałem i idealnym rozwiązaniem. Powierzchnia wybudow…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,25M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Otium DevelopmentOtium Development
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Idealnie usytuowany w samym sercu Tel Awiwu, na prestiżowej ulicy Dizengoff, na skrzyżowaniu ulic Jabotinsky i Bazel, jeden z najbardziej popularnych obszarów miasta, znany z kawiarni, sklepów i niepowtarzalnej atmosfery. Mieszkanie w niedawno odnowionym budynku w ramach projektu TAMA 38, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,52M
Luksusowy apartament na sprzedaż 4,5 pokoi Wyjątkowa rezydencja bardzo high-end znajduje się w samym sercu Namal de Tel Aviv, oferując wspaniałe panoramiczne widoki na morze, zdecydowanie bez przeszkód. Szczegóły właściwości Powierzchnia wnętrza: 177 m2 Balkon: 18 m2 Piętro: 6. Parkin…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Położony na 9 Barry Street, w nowym budynku stojącym. Piękny apartament o powierzchni 85 m2 z balkonem o powierzchni 12 m2. Drugie piętro, z tyłu. 2 sypialnie i 2 łazienki. Dwie windy. Miejsce parkingowe i piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,58M
Ten penthouse jest największym luksusem w Tel Awiwie, oferującym harmonijną mieszankę wyrafinowanego designu i uprzywilejowanej lokalizacji. W cichej ulicy w pobliżu Kikar HaMedina rezydencja ta oferuje łatwy dostęp do tętniących życiem kawiarni, przedszkoli i szkół pierwszej klasy, parków z…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,389
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Na sprzedaż 3 pokoje upscale ulicy Rambam z otwartym widokiem * 3 pokoje w ostatnim budynku * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkiet, podwójne szyby itp... * Mamak * Możliwość sprzedaży wyposażone w urządzenia Wysoka rentowność w przypadku wynajmu AirbnB, ponieważ wysoki popyt i liczba osób w tym obsz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$940,500
8 Mapu Street Na sprzedaż wyłącznie Piękny apartament 2 sypialnie całkowicie odnowiony! W klasycznym budynku, mieszkanie o powierzchni 47 m2 na parterze, 2 minuty od morza. Idealny do inwestycji lub głównego zamieszkania
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Izrael
od
$3,65M
Położony w budynku sklepu "Ma 'ale HaTzofim" w Ramat Gan, zaprojektowany i zbudowany przez słynną firmę architektoniczną "Feigin Architects". Budynek został ukończony w 2020 roku i jest uważany za prestiżowy i wyjątkowy projekt z jednym z najwyższych standardów budowlanych w Izraelu. Budynek…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
5 Hevra Hadasha Ulica Cicha ulica w pobliżu Kikar Hamedina i głównych dróg. W nowym projekcie budowlanym przez fundusz nieruchomości! Ładne ciche i jasne mieszkanie 5 pokoi (w tym piwnica) 5. piętro (bardzo wysokie) 121 m2 plus balkon o powierzchni 12 m2 z otwartym i niezakłóconym widokiem! …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Nisze w sercu zielonej rezydencji z basenem wody morskiej. Apartament 2 pokoje z widokiem na morze. Proszę o rerachichi. Rezydencja jest piękna tuż za portem Yaffo. Wodny basen. Spa. duża piwnica. 1 parking. Łącznie z mamadem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 9 Profesor Shor Street W nowym programie nieruchomości podpisał Adam Shuster Przestronne 4 pokojowe mieszkanie Powierzchnia mieszkalna 98 m2 + taras słoneczny 12 m2! 4 piętro (budynek z 2 windami) Mieszkanie jest bardzo jasne dzięki dużym oknom. Odnowiona kuchn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Tylko kilka kroków od Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard i 5 minut spacerem od plaży ten unikalny dwupoziomowy penthouse znajduje się w całkowicie odnowionej ulicy, w nowym budynku butikowym z zachowaną architekturą, na piątym piętrze z windą. Główne cechy Powierzchnia mie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,48M
Do sprzedaży wyłącznej W sercu miasta, 57 rue Melchett Blisko Ben Zion Boulevard i kilka kroków od Rothschild Boulevard W nowym budynku butikowym Wspaniały apartament dwupoziomowy, gustownie urządzony 4 pokoje, 5 piętro, widok na zachód 112 m2 + około 32 m2 słonecznych tarasów Dolny poziom…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Awiw, Izrael
od
$830,775
Wspaniała inwestycja na północy Tel Awiwu i bardzo przyjemna w życiu. W nowym budynku sklepu po TAMA - wysoki stojący - 2 pokoje 45 m2 odnowione i zoptymalizowane przez architekta - 3 metry wysokości pod sufitem - ciche i jasne zwrócone na południe - w pełni umeblowane - Schronisko w budynku…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Izrael
od
$16,46M
Rezydencja Zamenhof jest niezwykłą własnością, która uosabia prywatność, luksus i komfort na najwyższym poziomie. Położony w spokojnej i duszpasterskiej okolicy Herzliya B, w pobliżu prestiżowego Kfar Shmaryahu, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją w jednym z najbardziej popularnych obszar…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
DLA SPRZEDAŻY - 2 CZĘŚCI - AMERYKAŃSKA KOLONIA - TEL- AVIV Apartament 50 m2 + taras 7 m2, w nowym budynku o wysokim poziomie Położony na 1 piętrze, w absolutnym spokoju, duchowa wioska w środku miasta Jasny salon z otwartą kuchnią Przestronny pokój (Mamad included) Pieszo: Alma beach, Jaf…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE A vendre
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
WYŁĄCZENIE - SPRZEDAŻ ?? Shenkin, blisko rynku Carmel Premia lokalizacja - kilka kroków od Rothschild Boulevard, Carmel Market i morza. Duplex penthouse znajduje się w nowym budynku sklepu z windą. ✨ Główne cechy: • 135 m2 w pomieszczeniach + 46 m2 tarasy • Jasny salon z otwartą kuchnią …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Bat Yam - ulica IDF Apartament przez zachód / wschód 4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad) Liczba miejsc parkingowych 4 piętro z windą Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany. Najważniejsze punkty: Duży jasny sa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$539,220
W samym sercu Bat Yam, na bardzo popularnej centralnej ulicy, apartament ten cieszy się idealną lokalizacją: zaledwie 400 metrów od morza i blisko wszystkich udogodnień codziennego życia, sklepów i transportu. Apartament 3 pokoje jasne 74m2 3. piętro z windą Centralna lokalizacja, w pobliżu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Na sprzedaż wyłącznie W nowej dzielnicy północnej W prestiżowej wieży Nehardea Na 11 piętrze, otwarty i zielony widok Twarzą do ulicy 4.5 pokój apartament z dużym wspólnym obszarem 127,6 m2 + 12 m2 słonecznego tarasu Mieszkanie jest potrójnie klimatyzowane. Bardzo jasne i ciche Zawiera łazie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Jam, Izrael
od
$1,80M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Dzielnica mieszkaniowa Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Nowy w sprzedaży wyłącznie W samym sercu miasta, cichej i uroczej ulicy blisko teatrów 12 Yosef Eliyahu Street Mieszkanie 111 m2, 1 piętro z windą Aby być całkowicie odnowione Potrójna ekspozycja (Wschód, Zachód i Południe) Otoczony zielenią
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,10M
Ten uroczy apartament położony w samym sercu Tel Awiwu oferuje wyjątkową okazję zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących prywatnej rezydencji. Idealnie położony zaledwie pięć minut spacerem od plaży, znajduje się między czarujący Neve Tzedek dzielnicy i tętniącego życiem Nahalat Biny…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Unikalny dwupenthouse apartament, idealnie położony na czwartym i górnym piętrze. Otoczony zielenią. 3 pokoje 2 łazienki i WC. 1 poziom: duży salon z kuchnią, Kolejny pokój z łazienką i WC. 71 m2 + balkon o powierzchni około 2 m2. 2. poziom: szczególnie luksusowy apartament rodzicielski (oko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Jam, Izrael
od
$971,850
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Apartament ten położony jest na skrzyżowaniu Neve Tzedek, Florentine i dzielnicy Charles Clore Park, znajduje się w wyjątkowej lokalizacji zaledwie kilka minut spacerem od morza, Carmel rynku i tętniące życiem serce Tel Aviv. Elifelet Street jest znany z cichej i mieszkalnej atmosfery, a je…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,60M
Apartament ten położony jest na ulicy Frishman, w odległości minuty spacerem od morza, w wyjątkowej lokalizacji w samym sercu Tel Awiwu. Bardzo poszukiwana ulica oferuje natychmiastowy dostęp do plaż, kawiarni, restauracji i prestiżowych hoteli, a jednocześnie pozostają przyjemne do życia. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Na sprzedaż 3 pokoje upscale ulicy Rambam z otwartym widokiem * 3 pokoje w ostatnim budynku * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkiet, podwójne szyby itp... * Mamak * Możliwość sprzedaży wyposażone w urządzenia
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,65M
Piękne nowe 3-pokojowe mieszkanie znajduje się na 2 piętrze nowoczesnego budynku, ciesząc się doskonałą jasność dzięki swojej pozycji narożnej. Szczegóły własności: • Powierzchnia mieszkalna: 60 m2 • Tarasy: 13 m2 • 2. piętro z windą • Liczba miejsc parkingowych • Ukończenie hip- end Zaawan…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,32M
Pięknie. 2. pokoje + balkon; Wykonane w całości przez znanego architekta projektanta w prestiżowym projekcie Yossi Avrahami w NOGA, naprzeciwko plaży, w otoczeniu modnej kawiarni, restauracji, winiarni, warsztatów artystycznych i teatru. Dostęp do przestrzeni roboczej, siłownia i pilates pok…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Na sprzedaż przy rue Bari 29, prestiżowy i poszukiwany adres. Blisko tramwaju. W prestiżowym programie nieruchomości TAMA developer Boulevard, obecnie w fazie budowy (płatności kosztów i uzyskania pozwolenia na budowę)! 4 pokojowe mieszkanie (119 m2 powierzchni mieszkalnej + 11 m2 słoneczneg…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Piękny apartament położony na 15 piętrze. Wspaniały widok na cały Tel Awiw i morze. Dekorator wnętrz. Basen, siłownia i taras na 48 piętrze. Apartament posiada 2 sypialnie plus mamad zamienia się w garderobę. salon, jadalnia i kuchnia w miękkich i przyjemnych odcieniach. taras 22 m2 z kuchni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,13M
Doskonałe inwestycje i bardzo przyjemne do życia W cichej i słonecznej ulicy, minutę od plaży i Hacarmel rynku, 3 przestronne pokoje 72m2 z 3 metrów wysokości pod sufitem, bardzo jasne 4 powietrza ekspozycji, zamknięty balkon z możliwością otwarcia, na 2. piętrze dobrze zachowanego budynku. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Spektakularny apartament w nowym budynku (2021) - Blisko Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Położony na ulicy Gruzenberg, zaledwie kilka kroków od rynku, plaży i najbardziej tętniących życiem miejsc w Tel Awiwie, ten rzadki penthouse oferuje doskonałą mieszankę luksusu, komfortu i uprzywilejo…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$987,525
Wyłącznie sprzedaż: Micha Street, Old North, Cichy i Graniczny Widok W tajnym budynku, typowym dla Tel Awiwu, na drugim piętrze, piękny 2 pokojowy apartament jasny i dobrze zachowany. Powierzchnia mieszkalna około 60 m2 + słoneczny taras około 7 m2. Apartament, kąpany w świetle, oferuje ogr…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$8,62M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Jam, Izrael
od
$815,100
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Idealnie usytuowany na ulicy Frishman, naprzeciwko placu Masaryk i blisko placu Rabin, apartament ten cieszy się centralnym i bardzo poszukiwanym lokalizacji w samym sercu Tel Awiwu. W dobrze utrzymanym budynku z windą i miklatem, odkryj 3 pokoje o powierzchni około 100 m2, znajduje się na 4…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,82M
Hovevei Tsion, ulica mieszkalna 2 kroki od plaży 3 pokoje odnowione z przestronnym salonem, w pełni wyposażona kuchnia i bardzo ładny balkon 80 m2 Balkon 2 pokoje prysznicowe Drugie piętro Winda Parking 5.800.000 Nis
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,27M
Wyjątkowy i rzadki penthouse 176m2 taras z dachem 32m2 ulicy Shabazi w samym sercu Neve Tzedek! Niższy poziom: 3 komfortowe sypialnie, w tym apartament z prywatnym balkonem 5 m2, 2 nowoczesne łazienki i mały intymny salon. Górny poziom: wspaniały dach 32 m2, idealny na chwile relaksu lub o…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$689,387
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Ten rzadki duplex z widokiem na morze, położony w samym sercu Neve Tzedek, Rue Rishonim, oferuje uprzywilejowany adres w jednym z najbardziej symbolicznych obszarów Tel Awiwu, kilka minut spacerem od plaż, Rothschild i HaTahana. Powierzchnia około 89m2 w duplex, oferuje 3 jasne pokoje, nowo…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,29M
Do sprzedaży wyłącznie, w parku Yarkon Ussishkin Street 42 budynek odnowiony w 2012 r. mieszkanie 2.5 pokoi, 68 m2 (powierzchnia brutto) wschód - zachód, słoneczna ekspozycja 3. piętro, z windą budynek ze schroniskiem rejestracja kondominium
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$815,100
Apartament 2 pokoje o powierzchni 40 m2 Położony na 1 piętrze przy Dizengoff Street, w pobliżu Jabotinsky, w samym sercu Tel Awiwu. Obszar oferuje pełne życie miejskie, łącząc sklepy, kawiarnie, restauracje i dostępność. Nieruchomość została zaprojektowana przez architekta, z zoptymalizowa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Droyanov Street, bardzo cicha, mała ulica w pobliżu ulicy Boclaphov i morza Budynek rogówki Apartament 104m2 w katastrze Wiele zamkniętych balkonów, więc można powiedzieć łatwe 115m2 W pełni jasny widok Bardzo jasne Wszystkie wytyczne Bardzo cicho. Blisko plaży 2. piętro Bez windy, miklat M…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Dzielnica mieszkaniowa Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,19M
4 pokojowe mieszkanie, 77 m2 + 16 m2 balkon, z Mamad i parking w prestiżowej Tour 3 projektu GINDI, który oferuje luksusowe usługi - Dach top access - GYM - Basen i wiele innych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Apartament na sprzedaż - Tel Awiw (Mała ulica między Sderot Chen i Dizengoff) Cena: NIS 7,590 000 Ten luksusowy apartament położony jest w nowym i nowoczesnym budynku butikowym z zaledwie 5 mieszkańcami i oferuje idealne połączenie komfortu, prywatności i nowoczesnego wzornictwa, w samym s…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
Położony w cichej ulicy o charakterze europejskim, między Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim i nabrzeża morskiego (300 m). Popularny obszar z treed aleje, kawiarnie, sklepy i duch wsi. Pieszo: plaże, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restauracje, przyszłe tramwaje. O 70 m2 na 1 piętrze z otwartym…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Dzielnica mieszkaniowa A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Awiw, Izrael
od
$15,68M
Na sprzedaż - towary wyjątkowe, pojedyncze na rynku American Colony District - Tel Aviv- Jaffa W bardzo wysokim budynku stojącym z krytym dziedzińcem, siłownią i pokojem do tenisa stołowego, odkryj absolutnie wyjątkowy apartament, oferujący całkowicie spokojny i spektakularny widok na morz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,35M
Idealna lokalizacja przy ulicy Shenkin w pobliżu Shouk Hacarmel Pokoje mieszkalne3 93 m2 + 8,5 m2 balkon 4 piętro z tyłu (bardzo cicho) miejsce parkingowe w systemie robotycznym Ostrożnie! W porównaniu z planem mieszkania, mały pokój przylegający do kuchni został usunięty C IS A 3 PIECES
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Jam, Izrael
od
$705,375
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Na sprzedaż - Odnowiony apartament rodzinny, lokalizacja premium Tel Aviv Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w północnym centrum Tel Awiwu, w pobliżu Kikar HaMedina i Hayarkon Park, ten jasny apartament o powierzchni 96 m2 oferuje idealną konfigurację dla życia rodzinnego …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Dzielnica mieszkaniowa Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,98M
Jeden z najbardziej prywatnych i eleganckich budynków w samym sercu miasta. Położony na 4 piętrze na 5. Szczegóły własności: 180 m2 na jednym poziomie + dwa balkony po 5 m2 każdy 3 sypialnie + jedno biuro 3 toalety i 2 łazienki 2 standardowe podziemne miejsca parkingowe + miejsce do prz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Na sprzedaż - ekskluzywny duplex na dachu, Rue Dizengoff, Tel Aviv Wyjątkowy adres na jednej z najpopularniejszych ulic Tel Awiwu, w samym sercu kultury, zakupy i kilka minut od plaż. Główne cechy: Nowy duplex - 6 i 7 piętro 4 szt. - orientacja potrójna Poziom 6: 62 m2 + taras 7 m2 Poziom …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Jam, Izrael
od
$752,400
Apartament do renowacji 4 pokoje 105m2 + balkon 15m2 z otwartym widokiem Możliwość przekształcenia na 5 sztuk Piętro 5 z 8 z windą 300 metrów od morza te 400 metrów od tramwaju łączącego Bat Yam do Tel Aviv w 12 minut Doskonała inwestycja w wynajem (szacunkowa wartość wynajmu 5,000 NIS / miesiąc)
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,36M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Na sprzedaż w dzielnicy Bavli 20 Herzog Street Na 10 piętrze dobrze utrzymanego budynku. Niezakłócony widok i wyjątkowa jasność. 4 sztuki o powierzchni 117 m2, które można przekształcić w 5. Apartament dla rodziców i wiele magazynów. Bardzo przestronny pobyt, idealny dla rodziny. Potrójna w…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Izrael
od
$1,25M
Ładne mieszkanie z 5 pokojami. Położony w centrum Hertzylii. Blisko wszystkich komodów. Apartament posiada 2 łazienki z pralnią. (3 toalety) 1 duży salon i nowoczesną kuchnię. Mama. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,64M
Ten luksusowy obiekt w prestiżowych Yoo Towers w Tel Awiwie oferuje wyjątkowe doświadczenie życiowe dzięki wyrafinowanej konstrukcji i uprzywilejowanej lokalizacji. Stworzony przez słynnego architekta Orly Shrem, apartament rozciąga się ponad 313 m2 na wysokim piętrze ikonicznego budynku zap…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Dzielnica mieszkaniowa For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,40M
Na sprzedaż - Apartament 3 pokoje idealne do inwestycji, foot- to- ziemi lub pierwszego nabycia ?? Cicha ulica w pobliżu Bofrachehov i morze - Tel Awiw-Jaffa Cena: 4,440000 Znajduje się w nowym i bardzo poszukiwanym budynku, ten apartament cieszy się centralnej lokalizacji, oferując wyjątko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Apartament 3 pokoje - 63 m2 Przyjemny balkon cieszyć się atmosferę tel- aviienne Położony na 1 piętrze (budynek bez windy) Obecność bezpiecznego schronienia (miklat) w budynku Całkowicie odnowiony przez architekta wnętrz: high-end wykończenia i optymalizacja przestrzeni Rzadkie i ekskluzy…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$658,350
Doskonała sprawa! 4-pokojowe mieszkanie ze sprzedaży przez administratora sądu. Wymaga kompletnej renowacji. Wielki potencjał. To prawdziwa okazja, by nikt jej nie przegapił!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Apartament 3 pokoje z mamadem. Ramat Aviv w nowej dzielnicy Lamed haradach. Oświetlone zatoki pod kątem dużo światła.. Blisko nowej promenady i plaż. Doskonała inwestycja
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Do sprzedaży wyłącznie, w okręgu Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, cicha i centralna ulica, w dobrze utrzymanym budynku, na pierwszym piętrze, o powierzchni brutto około 102 m2, apartament z 4 pokojami, przestronne i wygodne, prysznic i 2 toalety, ciepłej wody 24 / 7 i ogrzewania podłogowego…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Dzielnica mieszkaniowa Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,88M
Nowy do sprzedaży wyłącznie 7 Dizengoff Street Blisko Habima Square i Rothschild Boulevard, w samym sercu miasta Blisko tramwajów Duży przestronny apartament Około 110 m2 4,5 pokoi w tym apartament z łazienką (Możliwość łatwego tworzenia 5 przestronnych pokoi) Przyjemny słoneczny taras o po…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Na sprzedaż przy rue Bari 29, prestiżowy i poszukiwany adres. Blisko tramwaju. W prestiżowym programie nieruchomości TAMA developer Boulevard, obecnie w fazie budowy (płatności kosztów i uzyskania pozwolenia na budowę)! 4 pokojowe mieszkanie (119 m2 powierzchni mieszkalnej + 11 m2 słoneczneg…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
Ulica Nahalat Binyamin, w centrum Tel Awiwu, po stronie pieszej i artystycznej. Dzielnica między Carmel Market, Neve Tzedek i Rothschild, pieszo od plaży. Tajny i odrestaurowany budynek, Apartament 3 pokoje o powierzchni około 60 m2 + balkon 4 m2. 1 piętro (odpowiednik 2), wysokie sufity,…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
Nowy na sprzedaż wyłącznie! Położony w 46 Yehoshua Ulica Ben Nun Blisko prestiżowego kompleksu Bazylea W budynku w trakcie remontu (Tama 1) Obecnie należy do grupy Ohana. Piękne 2-pokojowe mieszkanie 66 m2 będzie dostępny (3 możliwe części) Pierwsze piętro Orientacja: Zachód i Południe Park…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Na sprzedaż - Lev Ha Antarir, Tel Aviv - Simtat Laan Odkryj ten uroczy apartament położony w samym sercu Lev Ha Simtat Laan to rzadka perła: mała alejka mieszkalna, dyskretna i spokojna, poszukiwana przez koneserów. Kilka kroków od dużych, tętniących życiem ulic, oferuje absolutny spokój, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,85M
W sercu miasta Dziewięć i wyłączność Yehuda Halevi 94 - Nowy i wyjątkowy budynek 4 piękne nowe pokoje z windą i mamad Parking Taras słoneczny Zależność / karierowicz Mieszkanie znajduje się z tyłu, cicho! 4 pokoje o powierzchni 93 m2 + słoneczny taras o powierzchni 10 m2 3. piętro z windą O…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Apartament ten położony jest w jednym z najbardziej popularnych obszarów północnej ulicy Tel- Aviv, Ben Yehuda, znajduje się w poszukiwaniu środowiska miejskiego, w pobliżu morza, sklepów, transportu, kawiarni i ścieżek rowerowych. Sąsiedztwo, w samym środku odnowy architektonicznej dzięki p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,95M
Odkryj luksus życia w Tel Awiwie z tym nowym apartamentem zajmującym całe piętro, idealnie usytuowany w prestiżowych alejkach otaczających Kikar Hamedina, w samym centrum Tel Awiwu. Ta ekskluzywna nieruchomość oferuje prywatność, wyrafinowanie i wyjątkowy design w doskonałej lokalizacji miej…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Herzliya, Izrael
od
$874,665
Apartament 4 pokoje blisko Reichmann University. Miklat w budynku. Siedzi na bardzo przyjemnej ulicy. Idealny do pierwszego zakupu lub inwestycji. Bardzo do wynajęcia
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,20M
Wspaniały apartament w samym sercu najpiękniejszej alei Tel Awiwu. Boulevard Nordau, na starej północy Projekt jakości podpisany wyłącznie przez RAYK Group 123 m2 powierzchni mieszkalnej Rzadko słoneczny taras o powierzchni 23 m2 idealny do otrzymania Prywatny taras dachowy o powierzchni 55 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$937,365
Ulica Ben Yehuda blisko ulicy Frishman, Apartament 2 pokoje o powierzchni 45 m2 Balkon 7 m2 3. piętro Winda Mamad 2 minuty spacerem od plaży Z tyłu, zwrócony na zachód i bardzo jasny Inwestycje lub mała stopa na ziemi uroczy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Droyanov Street, bardzo cicha, mała ulica w pobliżu ulicy Boclaphov i morza Budynek rogówki Apartament 104m2 w katastrze Wiele zamkniętych balkonów, więc można powiedzieć łatwe 115m2 W pełni jasny widok Bardzo jasne Wszystkie wytyczne Bardzo cicho. Blisko plaży 2. piętro Bez windy, miklat M…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,36M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$877,800
Sprzedaż wyłączna Położony na 36 rue Bilu (róg Lunz), w poszukiwaniu po centrum miasta W pięknym zachowanym budynku (około 4 lat temu) Studio z mezzaniną Unikalne! Bardzo wysokie sufity Powierzchnia: 46 m2 plus mezzanina o powierzchni 17 m2. Parter: Kuchnia, łazienka i łazienka. Mezzanine ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
NEVE TZEDEK - FACE SEA Apartament 2 pokoje - Niedawny budynek stojący Lokalizacja: Serce Neve Tzedek, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Tel Awiwu Twarzą do morza i Tayelet W pobliżu: kawiarnie, sklepy, Suzanne Dellal, restauracje, galerie, transport Opis własności: Powierzchnia we…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,87M
Luksusowy dom marzeń w Neve Tzedek - 4 Neve Shalom Street, na wyłączną sprzedaż. W samym sercu najpiękniejszej i najbardziej prestiżowej dzielnicy Tel Awiw, na bardzo popularnej ulicy Neve Shalom, 5 minut spacerem od dworca kolejowego i morza. Rzadki dom ze spektakularnym pięknem czeka na C…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Na sprzedaż w rue Antigonus exclusivite, w pobliżu parku hayarkon i kikar Milano Doskonałe 3 pokoje o powierzchni 62m2 + 10 m2 balkon Położony na 4 piętrze budynku obecnie odnawiane. 6 miesięcy. 2 sypialnie i łazienka. Decage widok i bardzo jasne
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
W nowym budynku, Lilienblum Street, blisko Neve Tzedek, Rothschild Boulevard i Nahalat Binyamin. Apartament 3 pokoje, 72 m2. Balkon w fasadzie z otwartym widokiem * Jasne mieszkanie, dobrze urządzone * Przestronny salon otwarty na zewnątrz. * Nowoczesne i czyste wykończenia. * Mamad (bezpi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Jam, Izrael
od
$1,02M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,80M
Dziewięć na sprzedaż wyłącznie Duplex z ogrodem w nowym i pięknym budynku na Ben Gurion Boulevard. * * * Projektowanie architektoniczne high-end: masywny parkiet importowany z Francji, panele wbudowane, stolarka, drzwi Pandory, inteligentna elektryczność, system alarmowy i nadzoru, klimatyz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$623,865
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Dzielnica mieszkaniowa Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
Ten elegancki apartament położony jest w samym sercu Tel Awiwu i jest dostępny na sprzedaż w słynnej wieży Frishman, jednym z najpopularniejszych w mieście adresów mieszkalnych. Znajduje się na 6 piętrze wieży 28-piętrowej, apartament rozciąga się około 160 metrów kwadratowych i oferuje półn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Bat Jam, Izrael
od
$906,015
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,19M
Na sprzedaż - Tour Meier, Tel- Aviv Odkryj wyjątkowy apartament w prestiżowym Tour Meir, symbolem luksusu w sercu Tel Awiwu. Nieporównywalne środowisko życia łączące komfort, elegancję i wysokiej klasy usługi. Główne cechy: Powierzchnia: 148 m2 + 12 m2 tarasu Piętro 30 - widok panoramicz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Wyjątkowy - Mini Luksusowy Penthouse w Tel Awiwie Położony na 24 piętrze prestiżowego Migdal One Tower, w samym sercu poszukiwanego parku Tzameret, ten wyjątkowy minipenthouse oferuje rzadki i ekskluzywny styl życia. 7 pokoi 380 m2 luksusowych usług Dwa tarasy: • 40 m2 • 12 m2 Ozdobiony wyra…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 30 Sheinkin Street (Yohanan Hasandler Street corner) Towary wyjątkowe Jasny 2 pokojowe mieszkanie odnowione z optymalnym rozwiązaniem! 64 m2 powierzchni mieszkalnej + 4 m2 słonecznego tarasu Drugie piętro W luksusowym budynku z windą! W apartamencie znajduje si…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Położony na bardzo popularnej ulicy Bofrachehov, zaledwie 2 minuty spacerem od morza, to Apartament stanowi wyjątkową okazję w samym sercu Tel Awiwu. Szczegóły właściwości Powierzchnia: 68 m2 dobrze ułożone Piętro: 1 z 4 (bez windy) Orientacja: Wschód - jasne mieszkanie cały ranek Pokoje: 3…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,08M
Na 25 rue Bnei Moshe, zaledwie kilka kroków od Yehuda Maccabi, wspaniały apartament T3 jest na sprzedaż wyłącznie. Około 74 m2 powierzchni mieszkalnej, bardzo jasne. Przestronne, eleganckie i odnowione. Pierwsze i pół piętra bez windy. Cicha ulica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Izrael
od
$2,98M
Ramat gan. Okręg rezydentów. Dom odnowiony z 7 pokoi z mamad ET jednostka oddzielona 2 pokoje. (mogą być wynajmowane oddzielnie)
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
