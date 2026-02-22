Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

4 nowoczesne pokoje, Rue Montefiore, Tel Aviv Położony w samym sercu dzielnicy transformacyjnej Montefiore, ten apartament cieszy się strategiczną lokalizacją, w pobliżu Azrieli, metra i wszystkich udogodnień. Dynamiczny, nowoczesny i rozwijający się sektor, zapewniający szybki dostęp do centrum miasta. Właściwości własności 4 sztuki 77 m2 powierzchni mieszkalnej Taras słoneczny o powierzchni 14 m2 2. piętro w ostatnim budynku z windą Duża prywatna przestrzeń magazynowa o powierzchni 6 m2 Zoptymalizowany plan: Jasny salon z otwartą kuchnią z widokiem na taras Dwie sypialnie, w tym duży apartament z bezpośrednim dostępem do tarasu Dwie łazienki z prysznicem Bardzo jasne i ciche Mieszkanie sprzedane w pełni umeblowane i urządzone. Obecnie wynajmowane, idealne przyszłe miejsce zamieszkania lub wynajem inwestycji. Świadczenia z sąsiedztwa Sąsiedztwo w trakcie odnowy miast Przebadane i dynamiczne środowisko mieszkaniowe W pobliżu high-tech biura, sklepy, kawiarnie, osie transportowe i przyszłe metro Rzadkie nieruchomości w sąsiedztwie z wielkim potencjałem, łącząc komfortowe zakwaterowanie, centralne położenie i rentowność.