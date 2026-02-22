Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
4 nowoczesne pokoje, Rue Montefiore, Tel Aviv
Położony w samym sercu dzielnicy transformacyjnej Montefiore, ten apartament cieszy się strategiczną lokalizacją, w pobliżu Azrieli, metra i wszystkich udogodnień. Dynamiczny, nowoczesny i rozwijający się sektor, zapewniający szybki dostęp do centrum miasta.
Właściwości własności
4 sztuki
77 m2 powierzchni mieszkalnej
Taras słoneczny o powierzchni 14 m2
2. piętro w ostatnim budynku z windą
Duża prywatna przestrzeń magazynowa o powierzchni 6 m2
Zoptymalizowany plan:
Jasny salon z otwartą kuchnią z widokiem na taras
Dwie sypialnie, w tym duży apartament z bezpośrednim dostępem do tarasu
Dwie łazienki z prysznicem
Bardzo jasne i ciche
Mieszkanie sprzedane w pełni umeblowane i urządzone.
Obecnie wynajmowane, idealne przyszłe miejsce zamieszkania lub wynajem inwestycji.
Świadczenia z sąsiedztwa
Sąsiedztwo w trakcie odnowy miast
Przebadane i dynamiczne środowisko mieszkaniowe
W pobliżu high-tech biura, sklepy, kawiarnie, osie transportowe i przyszłe metro
Rzadkie nieruchomości w sąsiedztwie z wielkim potencjałem, łącząc komfortowe zakwaterowanie, centralne położenie i rentowność.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
