Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Tel-Awiw, Izrael
$1,13M
5
ID: 33679
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Doskonałe inwestycje i bardzo przyjemne do życia W cichej i słonecznej ulicy, minutę od plaży i Hacarmel rynku, 3 przestronne pokoje 72m2 z 3 metrów wysokości pod sufitem, bardzo jasne 4 powietrza ekspozycji, zamknięty balkon z możliwością otwarcia, na 2. piętrze dobrze zachowanego budynku. Renowacja budynku, o którym mowa, z możliwością otrzymania od 12 do 16 m2 ekstra za pomocą MAMAD.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Terminy
Płatność miesięczna
