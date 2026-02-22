Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage

Doskonałe inwestycje i bardzo przyjemne do życia W cichej i słonecznej ulicy, minutę od plaży i Hacarmel rynku, 3 przestronne pokoje 72m2 z 3 metrów wysokości pod sufitem, bardzo jasne 4 powietrza ekspozycji, zamknięty balkon z możliwością otwarcia, na 2. piętrze dobrze zachowanego budynku. Renowacja budynku, o którym mowa, z możliwością otrzymania od 12 do 16 m2 ekstra za pomocą MAMAD.