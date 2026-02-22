  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,41M
;
4
ID: 33639
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Apartament 83 m2, bardzo dobrze położony ulica Shalom Aleichem, w pobliżu Bofrachehov. Poszukiwany w centrum miejscowości, w pobliżu plaży, sklepów i kawiarni. Stare 3 pokoje przekształcone w 2 pokoje, z bardzo dużym salonem ducha poddasza. Hojne objętości i dystrybucja płynów, idealne dla nowoczesnego komfortu życia. Położony na 1 piętrze dobrze utrzymanego budynku. Bardzo umiarkowane obciążenia. Arnona: 550 Vaad: 150 miesięcznie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

