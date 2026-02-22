  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
;
7
ID: 33536
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

3 pokoje o powierzchni 80m2 z balkonem, windą i parkingiem bardzo blisko morza w cichej ulicy całkowicie odnowiony z 2 łazienkami

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

