  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Tel-Awiw, Izrael
od
$5,64M
;
15
ID: 33594
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Ten luksusowy obiekt w prestiżowych Yoo Towers w Tel Awiwie oferuje wyjątkowe doświadczenie życiowe dzięki wyrafinowanej konstrukcji i uprzywilejowanej lokalizacji. Stworzony przez słynnego architekta Orly Shrem, apartament rozciąga się ponad 313 m2 na wysokim piętrze ikonicznego budynku zaprojektowanego przez Philippe 'a Starcka, z dwoma balkonami o powierzchni 12 m2 każdy. Połączenie dwóch apartamentów w jednym, przestrzeń cieszy wysokie sufity i wspaniałe widoki na miasto i morze. W pełni umeblowany apartament składa się z przestronnego salonu z dwuosobową wysokością, wytwornego apartamentu z balkonem i sauną mokrą, dodatkowej sypialni obecnie wykorzystywanej jako biuro, bezpiecznego pokoju wewnętrznego (Mamad) przekształconego w garderobę, jak również kuchni projektowej wyposażonej w wysokiej klasy urządzenia z najlepszych marek świata. Mieszkańcy Yoo Towers korzystają z ekskluzywnych udogodnień, takich jak salon biznesowy, luksusowe spa z w pełni wyposażoną siłownią, półolimpijski basen, całodobowe bezpieczeństwo i nienagannie utrzymane na zewnątrz. Ta nieruchomość oferuje doskonałą mieszankę elegancji, funkcjonalności i komfortu dla osób poszukujących niezwykłego stylu życia. Parking: 3 Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę w tym mieszkaniu.

Tel-Awiw, Izrael
