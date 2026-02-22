Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Ten luksusowy obiekt w prestiżowych Yoo Towers w Tel Awiwie oferuje wyjątkowe doświadczenie życiowe dzięki wyrafinowanej konstrukcji i uprzywilejowanej lokalizacji. Stworzony przez słynnego architekta Orly Shrem, apartament rozciąga się ponad 313 m2 na wysokim piętrze ikonicznego budynku zaprojektowanego przez Philippe 'a Starcka, z dwoma balkonami o powierzchni 12 m2 każdy. Połączenie dwóch apartamentów w jednym, przestrzeń cieszy wysokie sufity i wspaniałe widoki na miasto i morze. W pełni umeblowany apartament składa się z przestronnego salonu z dwuosobową wysokością, wytwornego apartamentu z balkonem i sauną mokrą, dodatkowej sypialni obecnie wykorzystywanej jako biuro, bezpiecznego pokoju wewnętrznego (Mamad) przekształconego w garderobę, jak również kuchni projektowej wyposażonej w wysokiej klasy urządzenia z najlepszych marek świata. Mieszkańcy Yoo Towers korzystają z ekskluzywnych udogodnień, takich jak salon biznesowy, luksusowe spa z w pełni wyposażoną siłownią, półolimpijski basen, całodobowe bezpieczeństwo i nienagannie utrzymane na zewnątrz. Ta nieruchomość oferuje doskonałą mieszankę elegancji, funkcjonalności i komfortu dla osób poszukujących niezwykłego stylu życia. Parking: 3 Aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę w tym mieszkaniu.