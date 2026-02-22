Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$1,41M
8
ID: 33579
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Nowy na sprzedaż wyłącznie! Położony w 46 Yehoshua Ulica Ben Nun Blisko prestiżowego kompleksu Bazylea W budynku w trakcie remontu (Tama 1) Obecnie należy do grupy Ohana. Piękne 2-pokojowe mieszkanie 66 m2 będzie dostępny (3 możliwe części) Pierwsze piętro Orientacja: Zachód i Południe Parkowanie w obiekcie robotycznym

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
