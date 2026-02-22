  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire

Tel-Awiw, Izrael
$1,71M
ID: 33477
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Apartament 3 pokoje z mamadem. Ramat Aviv w nowej dzielnicy Lamed haradach. Oświetlone zatoki pod kątem dużo światła.. Blisko nowej promenady i plaż. Doskonała inwestycja.

Tel-Awiw, Izrael
Inne kompleksy
Jerozolima, Izrael
od
$896,610
Wspaniały 4 jasne pokoje Elegancka i nowoczesna kuchnia 3 przestronne sypialnie 2 łazienki, jedna z wanną i WC, jedna z prysznicem 1 dodatkowa oddzielna toaleta taras z częściową suką Budynek przejdzie w pinouy binouy w ciągu kilku lat Mieszkanie zarobi wtedy 30m2 Już 90% podpisów W sąsiedzt…
Agencja
Immobilier.co.il
Ashdod, Izrael
od
$1,07M
Agencja
Immobilier.co.il
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Apartament ten położony jest w jednym z najbardziej popularnych obszarów północnej ulicy Tel- Aviv, Ben Yehuda, znajduje się w poszukiwaniu środowiska miejskiego, w pobliżu morza, sklepów, transportu, kawiarni i ścieżek rowerowych. Sąsiedztwo, w samym środku odnowy architektonicznej dzięki p…
Agencja
Immobilier.co.il
