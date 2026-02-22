  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
5
ID: 33711
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Idealnie usytuowany w samym sercu Tel Awiwu, na prestiżowej ulicy Dizengoff, na skrzyżowaniu ulic Jabotinsky i Bazel, jeden z najbardziej popularnych obszarów miasta, znany z kawiarni, sklepów i niepowtarzalnej atmosfery. Mieszkanie w niedawno odnowionym budynku w ramach projektu TAMA 38, 2 pokoje, 51 m2 Balkon: 6 m2 z widokiem na tył, cichy 6 piętro z windą Z pomieszczeniem ochrony (Mamad) Rzadka nieruchomość, która łączy centralne położenie, ciche i nowoczesne udogodnienia. Nowa cena: 3,750,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

