  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage

Dzielnica mieszkaniowa A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33485
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 2.5 pokoje, 72m2 na 3 piętrze z mamakiem Budynek o jakości remontu Tama 38 w 2020 r. Cicha, potrójna orientacja I / N / S 300 metrów od plaży

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A stunning villa
Jerozolima, Izrael
od
$5,58M
Dzielnica mieszkaniowa Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Hadera, Izrael
od
$714,780
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,95M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$893,475
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,36M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Bat Yam - ulica IDF Apartament przez zachód / wschód 4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad) Liczba miejsc parkingowych 4 piętro z windą Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany. Najważniejsze punkty: Duży jasny sa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Apartament 2 pokoje w Florentin / Neve Tsedek - Tel Aviv Elifelet 26 Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych budynków w Tel Awiwie, na granicy Neve Tsedek i w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy Florentin, ten dwupokojowy apartament oferuje eleganckie i wyrafinowane środowisko…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się