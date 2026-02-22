Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Izraela, zaledwie 400 metrów od wybrzeża, ta nowa willa jest ucieleśnieniem nowoczesnego luksusu i architektonicznej doskonałości.
Zaprojektowany przez słynnego architekta Orly 'ego Shrem, ta starannie wykonana rezydencja obejmuje trzy poziomy i oferuje 330 m2 wyrafinowanej powierzchni mieszkalnej na 320 m2 powierzchni. Każdy szczegół odzwierciedla pierwszorzędną konstrukcję i funkcjonalność, od kuchni na zamówienie do zaawansowanej klimatyzacji VRF Fujitsu, inteligentnej technologii domu i ogrzewania podłogi.
Elegancka prywatna winda łączy wszystkie piętra, podczas gdy okna od podłogi do sufitu pozwalają na obfite naturalne światło w pięknie urządzone wnętrza. Na zewnątrz znajduje się cichy prywatny basen o powierzchni 35 m2 i wygody dwóch prywatnych miejsc parkingowych.
Główne cechy:
- 330 m2 luksusowej przestrzeni mieszkalnej
- Ziemia 320 m2
- Prywatny basen o powierzchni 35 m2
- Design kuchni
- Smart Home System
- Podnieś
- Ogrzewanie podłogowe
- Dwa miejsca parkingowe
Ta wyjątkowa willa oferuje rzadką kombinację ponadczasowego wzornictwa i komfortu - wszystko w odległości spaceru od Morza Śródziemnego.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
