  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Herzliya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach

Herzliya, Izrael
od
$7,52M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 33600
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Izraela, zaledwie 400 metrów od wybrzeża, ta nowa willa jest ucieleśnieniem nowoczesnego luksusu i architektonicznej doskonałości. Zaprojektowany przez słynnego architekta Orly 'ego Shrem, ta starannie wykonana rezydencja obejmuje trzy poziomy i oferuje 330 m2 wyrafinowanej powierzchni mieszkalnej na 320 m2 powierzchni. Każdy szczegół odzwierciedla pierwszorzędną konstrukcję i funkcjonalność, od kuchni na zamówienie do zaawansowanej klimatyzacji VRF Fujitsu, inteligentnej technologii domu i ogrzewania podłogi. Elegancka prywatna winda łączy wszystkie piętra, podczas gdy okna od podłogi do sufitu pozwalają na obfite naturalne światło w pięknie urządzone wnętrza. Na zewnątrz znajduje się cichy prywatny basen o powierzchni 35 m2 i wygody dwóch prywatnych miejsc parkingowych. Główne cechy: - 330 m2 luksusowej przestrzeni mieszkalnej - Ziemia 320 m2 - Prywatny basen o powierzchni 35 m2 - Design kuchni - Smart Home System - Podnieś - Ogrzewanie podłogowe - Dwa miejsca parkingowe Ta wyjątkowa willa oferuje rzadką kombinację ponadczasowego wzornictwa i komfortu - wszystko w odległości spaceru od Morza Śródziemnego. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet boutique standing
Jerusalem, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p barnea
Aszkelon, Izrael
od
$642,675
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Bien agence
Aszkelon, Izrael
od
$642,675
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Izrael
od
$7,52M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 30 Sheinkin Street (Yohanan Hasandler Street corner) Towary wyjątkowe Jasny 2 pokojowe mieszkanie odnowione z optymalnym rozwiązaniem! 64 m2 powierzchni mieszkalnej + 4 m2 słonecznego tarasu Drugie piętro W luksusowym budynku z windą! W apartamencie znajduje si…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa independante a vendre a ashdod avec piscine
Aszdod, Izrael
od
$2,51M
Niezależna willa na sprzedaż w Ashdod Na działce 315m2, willa 265m2 powierzchni mieszkalnej pozostawiona na salonie i kuchni na parterze, sypialnie i łazienki na podłodze, a także umeblowana piwnica z widokiem na dziedziniec. Bardzo piękne zewnętrzne ukończyć tę nieruchomość z basenem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Dzielnica mieszkaniowa Beit vagan kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$1,49M
W nowej wieży słynnego projektu Elhad Bait Vagan Zangvil 1, Bait Vagan sąsiadujący kiriat yovel. Bardzo ładne 5 pokoi 122 m2 z tarasem 10 m2 częściowo soucah., piękne usługi wewnętrzne Wspaniały widok na las Jerozolimy. 4 sypialnie, 2 łazienki, 3 toalety W pełni przestawiona kuchnia.. 2 miej…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się