Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Na sprzedaż, 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w centrum i poszukiwane po obszarze Tel Awiwu,
Blisko sklepów, kawiarni i transportu.
Apartament 50 m2 na 2 piętrze (wysokie 2 piętro) w ostatnim budynku około 5 lat.
W apartamencie znajduje się bezpieczna sypialnia (Mamad), jasny salon i funkcjonalny układ.
Posiada taras o powierzchni 27.5 m2 L oferujący prawdziwą przestrzeń na zewnątrz. Dwa kierunki (Zachód i Południe) zapewniają doskonałą jasność.
Miejsce parkingowe uzupełnia nieruchomość.
Środowisko jest dynamiczne, mieszkaniowe i docenione za jakość życia i inwestycji. Zażądana cena: 3.900,000.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.