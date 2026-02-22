  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Tel-Awiw, Izrael
$1,22M
8
ID: 33742
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Na sprzedaż, 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w centrum i poszukiwane po obszarze Tel Awiwu, Blisko sklepów, kawiarni i transportu. Apartament 50 m2 na 2 piętrze (wysokie 2 piętro) w ostatnim budynku około 5 lat. W apartamencie znajduje się bezpieczna sypialnia (Mamad), jasny salon i funkcjonalny układ. Posiada taras o powierzchni 27.5 m2 L oferujący prawdziwą przestrzeń na zewnątrz. Dwa kierunki (Zachód i Południe) zapewniają doskonałą jasność. Miejsce parkingowe uzupełnia nieruchomość. Środowisko jest dynamiczne, mieszkaniowe i docenione za jakość życia i inwestycji. Zażądana cena: 3.900,000.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

