  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Tel-Awiw, Izrael

Tel Aviv
23
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,71M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,52M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,74M
Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
OneOne
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,62M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,91M
Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,67M
bardzo piękny projekt na Tel Awiwie w pobliżu morza i słynnej dzielnicy Neve Tsedek. penthouse 4 pokoje, 3 chber łóżko z 2 brudne kąpieli. piękny taras 56 m2 położony na 7 piętrze. z 1 miejscem parkingowym. Dostawa 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,80M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,34M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,07M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Dzielnica mieszkaniowa Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Dzielnica mieszkaniowa Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Dzielnica mieszkaniowa Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,68M
Zaledwie kilka kroków od plaży Royal, Shouk HaCarmel i morza, odkryj nowy high-end projekt położony w cichej ulicy w zabytkowej dzielnicy Kerem HaTeimanim. 4 kondygnacyjny budynek Tylko na sprzedaż 4 pokoje 123m2 + taras 14m2 2 łazienki / wc 1 parking Wysokokońcowe wykończenia i usługi lu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,24M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,91M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,99M
Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,71M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
ekskluzywny projekt mieszkalny przy ul. Nahalat Benyamin: 5 piętrowy luksusowy butikowy budynek mieszkalny 23 apartamenty i dwa wyjątkowe penthouses z tarasami i prywatnym jacuzzi. Apartamenty z hojnej wysokości sufitu i schludne wykończenia * 2 pokoje 49m2 + 10m2 taras od 3.086.000NIS * 3…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,65M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Yedidia Frankel Project 40 Budynek sklasyfikowany tylko tam, gdzie elewacja zostanie zresocjalizowana (reszta będzie nową budowlą) zlokalizowany przy Herzl 82 Yedidia Frankel w nowym VIBE w Tel Awiwie w sercu tętniącej życiem florenckiej dzielnicy 6 piętrowy projekt sklepu Na sprzedaż 2 sk…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,92M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,40M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,15M
Rzadki i prestiżowy projekt w niezależnym budynku zaledwie 23 ekskluzywnych apartamentów. Premia lokalizacja w samym sercu legendarnej ulicy Shenkin, w pobliżu Carmel Market, Rothschild Boulevard i plaż. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jasne i przestronne, z dużymi tarasami i prywatny parking…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,35M
ekskluzywny projekt mieszkalny przy ul. Nahalat Benyamin: 5 piętrowy luksusowy butikowy budynek mieszkalny 23 apartamenty i dwa wyjątkowe penthouses z tarasami i prywatnym jacuzzi. Apartamenty z hojnej wysokości sufitu i schludne wykończenia * 2 pokoje 49m2 + 10m2 taras od 3.086.000NIS * 3…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,97M
bardzo piękny projekt na Tel Awiwie w pobliżu morza i słynnej dzielnicy Neve Tsedek. penthouse 4 pokoje, 3 chber łóżko z 2 brudne kąpieli. piękny taras 56 m2 położony na 7 piętrze. z 1 miejscem parkingowym. Dostawa 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się