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Wille na sprzedaż w Izrael

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112 obiektów total found
Willa 9 pokojów w Caesarea, Izrael
Willa 9 pokojów
Caesarea, Izrael
Pokoje 9
Powierzchnia 325 m²
Ta wspaniała willa w stylu śródziemnomorskim, zaprojektowana przez słynnego izraelskiego arc…
$3,15M
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Willa 7 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 7 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 247 m²
dom 247 m2 na 2 poziomach. na powierzchni 424 m2 By odnowić. wielki potencjał. możliwość roz…
$2,01M
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Willa 6 pokojów w Gan Javne, Izrael
Willa 6 pokojów
Gan Javne, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 500 m²
Prestiżowa willa na sprzedaż w Gan Yavne Na działce 500 m2 willa z basenem 8 metrów przez 4 …
$3,39M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 7 pokojów w Or Akiva, Izrael
Willa 7 pokojów
Or Akiva, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 470 m²
Wspaniały 7- pokojowy obiekt o powierzchni 270 m2 zbudowany na powierzchni 470 m2 5 sypialn…
$1,71M
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Willa 10 pokojów w Izrael
Willa 10 pokojów
Izrael
Pokoje 10
Powierzchnia 340 m²
Dom jednoosobowy o powierzchni 340 m2 Parter: Imponujące wejście prowadzące do przestronne…
$1,89M
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Willa 6 pokojów w Lod, Izrael
Willa 6 pokojów
Lod, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 170 m²
Wyjątkowy triplex Nowy Dziewiąty okręg religijny
$926,691
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Willa 2 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 2 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Położony w samym sercu Tel Awiwu, 2,5 jasne i ciche pokoje z windą, 2 minuty od Rothschild B…
$1,13M
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Willa 5 pokojów w Kadima, Izrael
Willa 5 pokojów
Kadima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 240 m²
Apartamenty w Kadima Prywatny kompleks 16 domków o bardzo wysokim stanie W sercu Kadimy, j…
$2,26M
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Willa 8 pokojów w Izrael
Willa 8 pokojów
Izrael
Pokoje 8
Powierzchnia 400 m²
Willa na sprzedaż - Youd Zayin District, Ashdod Na sprzedaż, unikalna i prestiżowa willa zn…
$3,87M
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Willa 10 pokojów w Herzliya, Izrael
Willa 10 pokojów
Herzliya, Izrael
Pokoje 10
Powierzchnia 1 082 m²
Rezydencja Zamenhof jest niezwykłą własnością, która uosabia prywatność, luksus i komfort na…
$15,74M
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Willa w Bat Jam, Izrael
Willa
Bat Jam, Izrael
Numer referencyjny: BY 206 Nowy projekt na Bat Yam zaledwie 10 minut od Tel Awiwu i ma kilka…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Willa 5 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 160 m²
Prywatny dom 160m2 powierzchni mieszkalnej na 250m2 ziemi. Basen i ogród. Nie ma pracy do za…
$2,25M
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Willa 7 pokojów w Ashdod, Izrael
Willa 7 pokojów
Ashdod, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 270 m²
Piękna współczesna willa oferuje komfort i elegancję, idealnie usytuowany zaledwie kilka min…
$2,50M
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Willa 6 pokojów w Izrael
Willa 6 pokojów
Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 270 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie luksusową willę w Hadera, na tym samym poziomie co …
$1,77M
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Willa 2 pokoi w Izrael
Willa 2 pokoi
Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż - 3,200,000 ?? Okręg Karem Heathanim, Tel- Aviv- Jaffa Apartament 2 pokoje - 5…
$959,680
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Willa 12 pokojów w Hadera, Izrael
Willa 12 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 12
Powierzchnia 280 m²
NOWA WYKLUCZOŚĆ RE / MAX POBIERANIE Wyjątkowa prywatna posiadłość w sercu Hadery! Są nieru…
$5,00M
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Willa 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
Idealny dla dużej rodziny! Położony między Namal Tel Aviv i dzielnicy Bazylea. 4 pokoje 105 …
$2,30M
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Willa 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Willa 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 425 m²
Wyjątkowa sprzedaż - Oddzielona willa na linii frontu, zwrócona do morza w Ashdod Adres: As…
$4,20M
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Willa 6 pokojów w Tel-Awiw, Izrael
Willa 6 pokojów
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 266 m²
Luksusowy dom marzeń w Neve Tzedek - 4 Neve Shalom Street, na wyłączną sprzedaż. W samym se…
$8,10M
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Willa 7 pokojów w Aszdod, Izrael
Willa 7 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 700 m²
Willa w Izraelu Ashdod, Youd Okręg Alef z wewnętrznym architektem. 460 m2 powierzchni mieszk…
$4,16M
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Willa 10 pokojów w Ashdod, Izrael
Willa 10 pokojów
Ashdod, Izrael
Pokoje 10
Powierzchnia 210 m²
Przestronne willa z pięknymi usługami, przytulne i wygodne, całkowicie odnowione i doskonale…
$1,53M
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Willa 5 pokojów w Aszdod, Izrael
Willa 5 pokojów
Aszdod, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 350 m²
Rzadkie i prestiżowe nieruchomości łączące elegancję, imponujące tomy i ultrahigh-end usług.…
$4,83M
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Willa 5 pokojów w Kadima, Izrael
Willa 5 pokojów
Kadima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 240 m²
Wyjątkowe rezydencje w Kadima Prywatny kompleks 16 domków o bardzo wysokim stanie W sercu …
$2,33M
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Willa 6 pokojów w Jerozolima, Izrael
Willa 6 pokojów
Jerozolima, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 350 m²
Wspaniała willa w centrum Givat Hambatar, 350 m2 wybudowany, 400 m2 ziemi, ogromny dziedzini…
$5,34M
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Willa 4 pokoi w Tel-Awiw, Izrael
Willa 4 pokoi
Tel-Awiw, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 170 m²
Na ulicy Bofrachehov, rzut kamieniem od Dizengoff Center, w odnowionym budynku, 4-pokojowy d…
$3,15M
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Willa 6 pokojów w Hadera, Izrael
Willa 6 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 300 m²
WYŁĄCZENIE REE / MAX KOLEKCJA - NIEWIELONY 'HAIM Kilka minut od morza, w samym sercu presti…
$5,00M
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Willa 4 pokoi w Aszkelon, Izrael
Willa 4 pokoi
Aszkelon, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Neve ilan 4 pokoje w centrum rue elie Cohen bardzo dobry stan
$509,490
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Willa w Tel-Awiw, Izrael
Willa
Tel-Awiw, Izrael
Reference TL 2438 Okręg w sercu Tel Awiwu 100 m2 od morza Projekt gwarantuje wysokiej klasy …
Cena na zgłoszenie
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Willa 10 pokojów w Aszkelon, Izrael
Willa 10 pokojów
Aszkelon, Izrael
Pokoje 10
Powierzchnia 300 m²
WILLA DO SPRZEDAŻY Z BEAUTIFUL JACUZZI PISTINE SEA Z 5 CZĘŚCI Z BEAUTIFUL SPACE SALON Z WIĘC…
$1,73M
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Willa 5 pokojów w Kadima, Izrael
Willa 5 pokojów
Kadima, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 240 m²
Apartamenty w Kadima Prywatny kompleks 16 domków o bardzo wysokim stanie W sercu Kadimy, j…
$2,10M
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Parametry nieruchomości w Izrael

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