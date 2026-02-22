Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv

Ten penthouse jest największym luksusem w Tel Awiwie, oferującym harmonijną mieszankę wyrafinowanego designu i uprzywilejowanej lokalizacji. W cichej ulicy w pobliżu Kikar HaMedina rezydencja ta oferuje łatwy dostęp do tętniących życiem kawiarni, przedszkoli i szkół pierwszej klasy, parków zielonych, eleganckich sklepów i ikonowego parku HaYarkon. Bliskość transportu publicznego i autostrad Ayalon zapewnia płynną łączność. Wydłużenie około 166 m2 powierzchni mieszkalnej z dodatkowym 57 m2 balkonów, apartament posiada przestronny układ. Taras na dachu, o powierzchni około 72 m2, to prywatna oaza obejmująca basen, odkrytą kuchnię w pełni wyposażoną w barbecue, lodówkę i maszynę do lodu. Wewnątrz penthouse oferuje elegancki salon, ciepłą przestrzeń rodzinną i 3,5 pokoi (w tym luksusowy apartament i kryty pokój pancerny (Mamad)). Pralnia została sprytnie zamieniona w biuro. Trzy pełne łazienki dodać do komfortu tej wyjątkowej właściwości. Główne cechy: - Bezpośredni dostęp windą z kodowanym systemem wejścia - Luksusowa kuchnia wyposażona w znane na całym świecie urządzenia marki - Placardy zintegrowane we wszystkich pokojach - Retractable projektor w salonie - mechanizm TV dołączony do sufitu w apartamencie rodzicielskim - Naturalne marmurowe podłogi - Wykorzystanie naturalnych materiałów w projektowaniu nieruchomości - Oddzielne toalety na podłodze tarasu dachu - Winiarnia z regulacją temperatury do 750 butelek - Centralny system ssania - Inteligentny system automatyki domowej - Ogrzewanie naziemne - Systemy pomp wodnych - System audio - Parking: plac przed budynkiem z pokrywą elektryczną