  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare

Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare

Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33408
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyjątkowy - Mini Luksusowy Penthouse w Tel Awiwie Położony na 24 piętrze prestiżowego Migdal One Tower, w samym sercu poszukiwanego parku Tzameret, ten wyjątkowy minipenthouse oferuje rzadki i ekskluzywny styl życia. 7 pokoi 380 m2 luksusowych usług Dwa tarasy: • 40 m2 • 12 m2 Ozdobiony wyrafinowaniem przez architekta wnętrz, każdy szczegół został zaprojektowany do połączenia elegancji, komfortu i nowoczesności. Duży budynek: • 24 / 7 strażnik • Basen • Sala sportowa 4 miejsca parkingowe 2 piwnice Rzadka nieruchomość na rynku, przeznaczona dla klientów poszukujących prestiżu, miejsca i wyjątkowej lokalizacji w Tel Awiwie. Angielski

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Hadera, Izrael
od
$454,575
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$783,750
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Jerozolima, Izrael
od
$1,98M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Jerozolima, Izrael
od
$1,14M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau quartier lamed a ramat aviv belle affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,71M
Apartament 3 pokoje z mamadem. Ramat Aviv w nowej dzielnicy Lamed haradach. Oświetlone zatoki pod kątem dużo światła.. Blisko nowej promenady i plaż. Doskonała inwestycja
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się