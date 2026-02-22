  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$937,365
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33540
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ulica Ben Yehuda blisko ulicy Frishman, Apartament 2 pokoje o powierzchni 45 m2 Balkon 7 m2 3. piętro Winda Mamad 2 minuty spacerem od plaży Z tyłu, zwrócony na zachód i bardzo jasny Inwestycje lub mała stopa na ziemi uroczy

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,36M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,20M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$937,365
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$815,100
Apartament 2 pokoje o powierzchni 40 m2 Położony na 1 piętrze przy Dizengoff Street, w pobliżu Jabotinsky, w samym sercu Tel Awiwu. Obszar oferuje pełne życie miejskie, łącząc sklepy, kawiarnie, restauracje i dostępność. Nieruchomość została zaprojektowana przez architekta, z zoptymalizowa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Aszkelon, Izrael
od
$589,380
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Bardzo ładne i duże 3 pokoje o powierzchni 140 m2 (5 pokoi oryginalnej możliwości renderowania go w jego stanie z łatwością i ma niższe koszty) taras 11 m2 z panoramicznym widokiem na Jerozolimę, 2 łazienki, + 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się