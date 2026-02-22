Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Dach / Penthouse Apartment, Lev Tel Aviv, Lev Hair Nord, Tel Aviv- Yafo
5 pokoi - 4 piętro na 4
Na sprzedaż bezpośrednio przez właściciela, w samym sercu Tel Awiwu, w cichej i poszukiwanej ulicy: 5-pokojowe dwupoziomowe mieszkanie na dachu.
115 m2 zbudowany + 65 m2 taras dachowy.
Doskonały i jasny apartament, w pobliżu najbardziej popularnych miejsc w mieście, przy zachowaniu ciszy i rodziny.
Położony na czwartym i ostatnim piętrze, tylko apartament na piętrze.
Widok z dachu.
Dodatkowe cechy:
Mamad (sejf)
Parking podziemny
Jaskinia podziemna
Centralna klimatyzacja
3 łazienki / toalety
Podwójne szyby
Elektryczne okiennice w całym mieszkaniu
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.