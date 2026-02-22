  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,14M
;
8
ID: 33553
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Dach / Penthouse Apartment, Lev Tel Aviv, Lev Hair Nord, Tel Aviv- Yafo 5 pokoi - 4 piętro na 4 Na sprzedaż bezpośrednio przez właściciela, w samym sercu Tel Awiwu, w cichej i poszukiwanej ulicy: 5-pokojowe dwupoziomowe mieszkanie na dachu. 115 m2 zbudowany + 65 m2 taras dachowy. Doskonały i jasny apartament, w pobliżu najbardziej popularnych miejsc w mieście, przy zachowaniu ciszy i rodziny. Położony na czwartym i ostatnim piętrze, tylko apartament na piętrze. Widok z dachu. Dodatkowe cechy: Mamad (sejf) Parking podziemny Jaskinia podziemna Centralna klimatyzacja 3 łazienki / toalety Podwójne szyby Elektryczne okiennice w całym mieszkaniu

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

