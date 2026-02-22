Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
;
3
ID: 33550
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Spektakularny apartament w nowym budynku (2021) - Blisko Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Położony na ulicy Gruzenberg, zaledwie kilka kroków od rynku, plaży i najbardziej tętniących życiem miejsc w Tel Awiwie, ten rzadki penthouse oferuje doskonałą mieszankę luksusu, komfortu i uprzywilejowanej lokalizacji. Szczegóły własności: 3 pokoje (2 sypialnie - w tym bezpieczny pokój Mamad + pokój dzienny) 2 łazienki 4 piętro z windą 92,2 m2 wewnątrz 28,2 m2 słonecznego tarasu 83,3 m2 dachu prywatnego 2 prywatne miejsca parkingowe (system zrobotyzowany) Przestrzeń dachu: Jacuzzi prywatne Kuchnia na zewnątrz i grill Obszar Idealne miejsce na zewnątrz, aby otrzymać, zrelaksować się i cieszyć się widokiem na miasto. Cena: 10,500,000 Na wyłączną wizytę i więcej szczegółów, kontakt Premium nieruchomości.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

