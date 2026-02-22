Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Spektakularny apartament w nowym budynku (2021) - Blisko Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin
Położony na ulicy Gruzenberg, zaledwie kilka kroków od rynku, plaży i najbardziej tętniących życiem miejsc w Tel Awiwie, ten rzadki penthouse oferuje doskonałą mieszankę luksusu, komfortu i uprzywilejowanej lokalizacji.
Szczegóły własności:
3 pokoje (2 sypialnie - w tym bezpieczny pokój Mamad + pokój dzienny)
2 łazienki
4 piętro z windą
92,2 m2 wewnątrz
28,2 m2 słonecznego tarasu
83,3 m2 dachu prywatnego
2 prywatne miejsca parkingowe (system zrobotyzowany)
Przestrzeń dachu:
Jacuzzi prywatne
Kuchnia na zewnątrz i grill Obszar
Idealne miejsce na zewnątrz, aby otrzymać, zrelaksować się i cieszyć się widokiem na miasto.
Cena: 10,500,000
Na wyłączną wizytę i więcej szczegółów, kontakt Premium nieruchomości.
