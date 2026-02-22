Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Na sprzedaż - Odnowiony apartament rodzinny, lokalizacja premium Tel Aviv Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w północnym centrum Tel Awiwu, w pobliżu Kikar HaMedina i Hayarkon Park, ten jasny apartament o powierzchni 96 m2 oferuje idealną konfigurację dla życia rodzinnego w cichym i mieszkalnym środowisku. Cechy zasadnicze: 96 m2 + taras o powierzchni 15 m2 3 sypialnie w tym apartament 2 łazienki Wysoka wysokość sufitu Potrójne szyby, doskonałe orientacje Niezależna klimatyzacja Usługi high-end: 600.000 NIS pracuje na architekta już opłacone Kuchnia Schuller, materiały premium, wbudowane oświetlenie Możliwość wyboru kolorów i wykończenia przed dostawą Ostatni budynek z windą, w tym prywatny parking. Dostępne opcje: piwnica i drugi parking. Cena: 6,800,000 NIS Rzadka nieruchomość, łącząca poszukiwaną lokalizację, nowoczesną renowację i nowoczesny komfort.