  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33635
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Odnowiony apartament rodzinny, lokalizacja premium Tel Aviv Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w północnym centrum Tel Awiwu, w pobliżu Kikar HaMedina i Hayarkon Park, ten jasny apartament o powierzchni 96 m2 oferuje idealną konfigurację dla życia rodzinnego w cichym i mieszkalnym środowisku. Cechy zasadnicze: 96 m2 + taras o powierzchni 15 m2 3 sypialnie w tym apartament 2 łazienki Wysoka wysokość sufitu Potrójne szyby, doskonałe orientacje Niezależna klimatyzacja Usługi high-end: 600.000 NIS pracuje na architekta już opłacone Kuchnia Schuller, materiały premium, wbudowane oświetlenie Możliwość wyboru kolorów i wykończenia przed dostawą Ostatni budynek z windą, w tym prywatny parking. Dostępne opcje: piwnica i drugi parking. Cena: 6,800,000 NIS Rzadka nieruchomość, łącząca poszukiwaną lokalizację, nowoczesną renowację i nowoczesny komfort.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$623,865
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,43M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,703
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Netanya, Izrael
od
$105,023
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin spacieux
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,18M
RAANANA - dystrykt Neve Zemer, Nowy high-end projekt w jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanana! W high-end projektu 2 budynków 5 i 7 pięter Apartament 4 pokoje piętro 1, 92m2 + 12m2 taras z 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica: Projekt zatwierdzenia pozwolenia Gwarancja bankowa …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się