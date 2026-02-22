Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Odnowiony apartament rodzinny, lokalizacja premium Tel Aviv
Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc w północnym centrum Tel Awiwu, w pobliżu Kikar HaMedina i Hayarkon Park, ten jasny apartament o powierzchni 96 m2 oferuje idealną konfigurację dla życia rodzinnego w cichym i mieszkalnym środowisku.
Cechy zasadnicze:
96 m2 + taras o powierzchni 15 m2
3 sypialnie w tym apartament
2 łazienki
Wysoka wysokość sufitu
Potrójne szyby, doskonałe orientacje
Niezależna klimatyzacja
Usługi high-end:
600.000 NIS pracuje na architekta już opłacone
Kuchnia Schuller, materiały premium, wbudowane oświetlenie
Możliwość wyboru kolorów i wykończenia przed dostawą
Ostatni budynek z windą, w tym prywatny parking. Dostępne opcje: piwnica i drugi parking.
Cena: 6,800,000 NIS
Rzadka nieruchomość, łącząca poszukiwaną lokalizację, nowoczesną renowację i nowoczesny komfort.
