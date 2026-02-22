  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis

Tel-Awiw, Izrael
od
$830,775
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33682
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wspaniała inwestycja na północy Tel Awiwu i bardzo przyjemna w życiu. W nowym budynku sklepu po TAMA - wysoki stojący - 2 pokoje 45 m2 odnowione i zoptymalizowane przez architekta - 3 metry wysokości pod sufitem - ciche i jasne zwrócone na południe - w pełni umeblowane - Schronisko w budynku (Miklat)

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,19M
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Raanana, Izrael
od
$1,75M
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Netanya, Izrael
od
$627,000
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$2,04M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Awiw, Izrael
od
$830,775
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Affaire en or
Dzielnica mieszkaniowa Affaire en or
Dzielnica mieszkaniowa Affaire en or
Dzielnica mieszkaniowa Affaire en or
Jerozolima, Izrael
od
$695,970
Bardzo dobrze położony apartament na rufie naprzeciwko makoletu Good summer Zaawansowane pinouy binouy (duży potencjał dla korzyści) Bardzo szybko godne pochwały
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,13M
Na sprzedaż - 5 pokojowe mieszkanie w nowej rezydencji, Hadekel Street, naprzeciwko morza Położony w niedawnej i bezpiecznej rezydencji z strażnikiem, ten przestronny apartament 5-pokojowy oferuje idealne środowisko życia z widokiem na morze. Mieszkanie jest nowe, jasne i dobrze urządzone.…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Dzielnica mieszkaniowa Projet immobilier
Aszkelon, Izrael
od
$532,637
Unikalny projekt mieszkaniowy, który na nowo określa istotę luksusowego życia w tętniącej życiem i kwitnącej dzielnicy Ashkelon. Cztery 9-piętrowe budynki i 102 3, 4 i 5-pokojowe apartamenty, ogród gruntowy, penthouses i minipenthouses. Wszystkie apartamenty są starannie zaprojektowane i sch…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się