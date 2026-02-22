  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

Tel-Awiw, Izrael
od
$808,830
5
ID: 33615
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Florentine, w ulicy w pełnej odnowy miasta i w pobliżu kawiarni, restauracji, transportu i przyszłej metra, odkryć ten apartament idealny do życia lub inwestycji. Właściwości własności • 2 sztuki • 17m2 taras zewnętrzny • 3. piętro z windą • Apartament odnowiony bardzo jasne • Cisza, dając do tyłu budynku • Funkcjonalny i przyjemny plan Okręg Florencki jest jednym z najbardziej dynamicznych w Tel Awiwie, popularnym wśród młodych ludzi, artystów i inwestorów, oferującym duży popyt na wynajem i autentyczne środowisko życia. CENA 2.580.000NIS

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Terminy
Terminy
Płatność miesięczna
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,96M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$974,045
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Bat Jam, Izrael
od
$1,53M
Dzielnica mieszkaniowa Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Izrael
od
$843,315
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Aby sprzedać 3 części CALME I PRESTIGIOUS poprzez 2 MINUT PLAGE, TEL AVIV Położony w cichej i prestiżowej ulicy zaledwie 2 minuty spacerem od plaży Royal, ten piękny apartament trzypokojowy jest prawdziwym klejnotem. Znajduje się na 1 podniesionym piętrze pięknie zachowanego i w pełni odnow…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
WYŁĄCZENIE - SPRZEDAŻ ?? Shenkin, blisko rynku Carmel Premia lokalizacja - kilka kroków od Rothschild Boulevard, Carmel Market i morza. Duplex penthouse znajduje się w nowym budynku sklepu z windą. ✨ Główne cechy: • 135 m2 w pomieszczeniach + 46 m2 tarasy • Jasny salon z otwartą kuchnią …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Na sprzedaż wyłącznie W nowej dzielnicy północnej W prestiżowej wieży Nehardea Na 11 piętrze, otwarty i zielony widok Twarzą do ulicy 4.5 pokój apartament z dużym wspólnym obszarem 127,6 m2 + 12 m2 słonecznego tarasu Mieszkanie jest potrójnie klimatyzowane. Bardzo jasne i ciche Zawiera łazie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
