Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine

W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Florentine, w ulicy w pełnej odnowy miasta i w pobliżu kawiarni, restauracji, transportu i przyszłej metra, odkryć ten apartament idealny do życia lub inwestycji. Właściwości własności • 2 sztuki • 17m2 taras zewnętrzny • 3. piętro z windą • Apartament odnowiony bardzo jasne • Cisza, dając do tyłu budynku • Funkcjonalny i przyjemny plan Okręg Florencki jest jednym z najbardziej dynamicznych w Tel Awiwie, popularnym wśród młodych ludzi, artystów i inwestorów, oferującym duży popyt na wynajem i autentyczne środowisko życia. CENA 2.580.000NIS