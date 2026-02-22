  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
;
7
ID: 33631
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Doskonałe 3 pokoje - około 70 m2 dobrze zoptymalizowane Mamad + balkon 8 m2 (spokojny, zielony) 1 piętro jasne na 5 - intymnie sklep budynek Remont architektoniczny - wysokiej klasy wykończenia Kuchnia - VRF klimatyzacja - niestandardowa stolarka Najnowszy projekt TAMA: winda, robotyczny parking, odnowione wspólne obszary Położenie: Shlomo HaMelekh Street (Old North), spokojna ulica z zielenią, tylko małe budynki W pobliżu: Place Rabin, Dizengoff, HaYarkon Park, plaże Obecnie wynajmowany 12,000 miesięcznie (natychmiastowy powrót) Cena wnioskowana: 4.990.000 - ceny promotora niższe niż w okresie

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
