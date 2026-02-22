  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33383
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż przy rue Bari 29, prestiżowy i poszukiwany adres. Blisko tramwaju. W prestiżowym programie nieruchomości TAMA developer Boulevard, obecnie w fazie budowy (płatności kosztów i uzyskania pozwolenia na budowę)! 4 pokojowe mieszkanie (119 m2 powierzchni mieszkalnej + 11 m2 słonecznego tarasu) na 2. piętrze. Fasada z szerokimi otworami. Orientacja: Południe i Wschód. Optymalny układ. (Architekt: Gidi Bar Orian). Parkowanie pod ziemią. Czynsz otrzymany podczas budowy (według szacunków eksperta). Planowana dostawa: Lato 2028.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse 4 pieces agamim
Aszkelon, Izrael
od
$617,595
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerozolima, Izrael
od
$896,610
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,96M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Aszkelon, Izrael
od
$648,945
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana
Raanana, Izrael
od
$7,524
Wyjątkowy w centrum miasta. Penthouse 9 metrów. Piękny apartament z 6 sztuk. 180 m2. 150 m2 tarasu. Widok na degage. 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica dostępne w czerwcu 2026
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,66M
Położony w uroczej rue Rue Ruppin, ta nieruchomość oferuje ciche i zielone środowisko w samym sercu Tel Awiwu. To jest w odległości krótkiego spaceru od Gordon Beach i głównych miejsc rozrywki i rozrywki w mieście. Ten przestronny apartament, położony na trzecim piętrze 4 piętrowego budynku …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Raanana, Izrael
od
$2,727
Centrum miasta. Nowy budynek. Cztery pokoje nigdy nie żyją. Piąta podłoga. Parkowanie. dostępne od czerwca 2026
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się