  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild

Tel-Awiw, Izrael
$1,49M
ID: 33576
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 9 Sderot Street Ben Zion Żywa centralna aleja, blisko centrów kulturalnych i rekreacyjnych oraz tramwajów. Piękne 3 pokojowe mieszkanie, pełne uroku i jasne. Powierzchnia około 82 m2 Wystawa z 3 stron Wysokie pułapy 3. piętro (brak windy) Tylna strona i cisza Parkowanie standardowe (Projekt rozwojowy jest w trakcie opracowywania.)

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

