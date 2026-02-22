  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement

Ramat HaSharon, Izrael
$924,825
7
ID: 33388
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat HaSharon

O kompleksie

Przeniesienie
Dziś apartament 3.5 pokoi znajduje się na 1 piętrze. W ciągu 4 do 5 lat budynek zostanie zniszczony i przebudowany będziesz korzystać z 30 m2 dodatkowych .d podłogi bardziej podniesiony z tarasu 12 m2 parkingu i piwnicy. realną szansę na wartość dodaną.

Lokalizacja na mapie

Ramat HaSharon, Izrael
