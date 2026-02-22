Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

  1. Realting.com
$1,19M
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Znajduje się na ulicy Molcho, w Neve Tzedek, jego sklepy, urok i atmosfera, ten apartament cieszy się przyjemnym środowisku miejskim, w pobliżu sklepów, kawiarni, transportu publicznego i wszystkie udogodnienia codziennego życia. Molcho Street jest doceniany za swój spokój mieszkalny, podczas gdy pozostaje kilka minut od głównych osi miasta. Opis własności Apartament 2 pokoje o powierzchni 54 m2, znajduje się na 1 piętrze dobrze utrzymanego budynku, bez windy, miklat w bezpośrednim sąsiedztwie. Apartament jest bardzo jasny i został poddany kompletnej renowacji, oferując nowoczesne usługi i funkcjonalny układ, idealny do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub inwestycji wynajmu. Główne cechy • 2 sztuki • 54 m2 • 1 piętro • Bez windy • Całkowicie odnowiony • Jasny • Środkowe i południowe sąsiedztwo Doskonała inwestycja w wynajem mieszkaniowy lub długoterminowy (szacowany czynsz na 10- 11.000NIS / miesiąc) lub AirbnB (czynsz 15- 18.000NIS / miesiąc) Cena: NIS 3 800 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
