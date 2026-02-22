Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

Znajduje się na ulicy Molcho, w Neve Tzedek, jego sklepy, urok i atmosfera, ten apartament cieszy się przyjemnym środowisku miejskim, w pobliżu sklepów, kawiarni, transportu publicznego i wszystkie udogodnienia codziennego życia. Molcho Street jest doceniany za swój spokój mieszkalny, podczas gdy pozostaje kilka minut od głównych osi miasta. Opis własności Apartament 2 pokoje o powierzchni 54 m2, znajduje się na 1 piętrze dobrze utrzymanego budynku, bez windy, miklat w bezpośrednim sąsiedztwie. Apartament jest bardzo jasny i został poddany kompletnej renowacji, oferując nowoczesne usługi i funkcjonalny układ, idealny do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub inwestycji wynajmu. Główne cechy • 2 sztuki • 54 m2 • 1 piętro • Bez windy • Całkowicie odnowiony • Jasny • Środkowe i południowe sąsiedztwo Doskonała inwestycja w wynajem mieszkaniowy lub długoterminowy (szacowany czynsz na 10- 11.000NIS / miesiąc) lub AirbnB (czynsz 15- 18.000NIS / miesiąc) Cena: NIS 3 800 000