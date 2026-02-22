Dzielnica mieszkaniowa Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Znajduje się na ulicy Molcho, w Neve Tzedek, jego sklepy, urok i atmosfera, ten apartament cieszy się przyjemnym środowisku miejskim, w pobliżu sklepów, kawiarni, transportu publicznego i wszystkie udogodnienia codziennego życia.
Molcho Street jest doceniany za swój spokój mieszkalny, podczas gdy pozostaje kilka minut od głównych osi miasta.
Opis własności
Apartament 2 pokoje o powierzchni 54 m2, znajduje się na 1 piętrze dobrze utrzymanego budynku, bez windy, miklat w bezpośrednim sąsiedztwie.
Apartament jest bardzo jasny i został poddany kompletnej renowacji, oferując nowoczesne usługi i funkcjonalny układ, idealny do głównej rezydencji, stóp do ziemi lub inwestycji wynajmu.
Główne cechy
• 2 sztuki
• 54 m2
• 1 piętro
• Bez windy
• Całkowicie odnowiony
• Jasny
• Środkowe i południowe sąsiedztwo
Doskonała inwestycja w wynajem mieszkaniowy lub długoterminowy (szacowany czynsz na 10- 11.000NIS / miesiąc) lub AirbnB (czynsz 15- 18.000NIS / miesiąc)
Cena: NIS 3 800 000
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.