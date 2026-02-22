Dzielnica mieszkaniowa Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

SPRZEDAŻ Wieczny widok na morze • Wysokie piętro • Architektura dekoracji Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Bat Yam, w pobliżu morza, sklepów i transportu, ten wyjątkowy minipenthouse oferuje jasne i eleganckie wysokiej klasy środowisko życia z panoramicznym i niezakłóconym widokiem na morze. Rzadka nieruchomość, gustownie urządzona przez architekta wnętrz, łącząca obfite ilości, wysokiej jakości usługi i natychmiastową rentowność. 5 sztuk 136 m2 powierzchni wewnętrznej 24 m2 taras z widokiem na morze 37. piętro (widok spektakularny) Lift + lift Shabbat Pięknie urządzone mieszkanie, ekskluzywne wykończenia 2 nowoczesne łazienki Przestronne pomieszczenia mieszkalne, zoptymalizowany układ Główne aktywa Panoramiczny widok na morze w 180 ° Dekoracja podpisany architekt wnętrz 2 miejsca parkingowe 1 piwnica Budynek oferujący wszystkie udogodnienia Poszukiwane środowisko mieszkalne, w pobliżu morza i usług Obecnie wynajęty: 6,500 Wydatki miesięczne: 1,540 Nadaje się do: Inwestycje w zakresie wynajmu Główne miejsce zamieszkania Premium foot- to- earth Cena 4 900 000