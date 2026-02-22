  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Bat Jam, Izrael
$573,705
9
ID: 33710
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

BAT YAM - W idealnym miejscu, zaledwie 100 metrów od plaży i popularnej promenady miasta! Położony w cichej ulicy - Jabotinsky ulicy Piękny budynek dobrze utrzymany z digicode i schronienie Apartament o powierzchni 2,5 pokoi o powierzchni około 65 m2 1 piętro na 7 z windą Mieszkanie odnowione i przyjemne, bardzo jasne i ciche! Fantastyczna lokalizacja: około 50 metrów od lekkiego tramwaju i 100 metrów od nabrzeża! Mieszkanie jest wynajmowane i nadaje się zarówno do zamieszkania tam i do inwestycji!

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

