Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
;
8
ID: 33577
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Nowa ekskluzywna sprzedaż! Unikalny i rzadki minipenthouse dla miłośników stylu Położony na 49 Yehuda HaMaccabi Ulica W nowym budynku zbudowanym przez Metropolis! Apartament 3 pokoje z 74 m2 powierzchni mieszkalnej + 31 m2 balkon. Piękne i przestronne zakwaterowanie. Szóste piętro! Przytulna sypialnia z balkonem. 2 łazienki i prysznic. Oddzielny parking (za dopłatą). Apartament oferuje wysokiej klasy usługi: Kuchnia Hacker (niemiecki) i urządzenia Esko i Gurnier. Ogrzewanie podłogi w całym mieszkaniu! Parkiet potrójna grubość i Custom stolarka w całym mieszkaniu! System alarmowy. System audio. Automatyzacja domu.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

