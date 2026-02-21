  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Bat Jam, Izrael
od
$705,375
;
9
ID: 33817
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Inne kompleksy
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
Nowa ekskluzywna sprzedaż! Unikalny i rzadki minipenthouse dla miłośników stylu Położony na 49 Yehuda HaMaccabi Ulica W nowym budynku zbudowanym przez Metropolis! Apartament 3 pokoje z 74 m2 powierzchni mieszkalnej + 31 m2 balkon. Piękne i przestronne zakwaterowanie. Szóste piętro! Przytulna…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa baka maison arabe
Dzielnica mieszkaniowa baka maison arabe
Dzielnica mieszkaniowa baka maison arabe
Jerusalem, Izrael
od
$3,70M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Raanana, Izrael
od
$1,72M
Bardzo rzadko. Pochylenie. Sąsiedztwo blisko parku. 5 pokoi z patio. Renove. Ładny ogród. Parkowanie. Bardzo cicho. Możliwość budowy 49 m2 dodatkowych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
