  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Tel-Awiw, Izrael
$2,19M
5
ID: 33678
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

4 pokoje, nowe w nowym budynku butikowym, przestronne i realizowane tylko z materiałów luksusowych, taras 12 m2, parking. 3 sypialnie, w tym sypialnia z łazienką, MAMAD i druga łazienka. Bardzo jasne z dużymi oknami i cicho. 5 minut od parku Hayarkon, 4 piętro, zwrócone na północ, południe i zachód. 15 minut spacerem od portu Tel Aviv.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

