Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

4 pokoje, nowe w nowym budynku butikowym, przestronne i realizowane tylko z materiałów luksusowych, taras 12 m2, parking.
3 sypialnie, w tym sypialnia z łazienką, MAMAD i druga łazienka.
Bardzo jasne z dużymi oknami i cicho. 5 minut od parku Hayarkon, 4 piętro, zwrócone na północ, południe i zachód. 15 minut spacerem od portu Tel Aviv.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.