  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Tel-Awiw, Izrael
$1,77M
ID: 33462
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Idealnie usytuowany na ulicy Frishman, naprzeciwko placu Masaryk i blisko placu Rabin, apartament ten cieszy się centralnym i bardzo poszukiwanym lokalizacji w samym sercu Tel Awiwu. W dobrze utrzymanym budynku z windą i miklatem, odkryj 3 pokoje o powierzchni około 100 m2, znajduje się na 4 piętrze. Apartament został całkowicie odnowiony, z pełnym zastąpieniem infrastruktury (elektryczność, kanalizacja) i oferuje nowoczesne i eleganckie usługi. Posiada dużą jadalnię, hojny apartament rodzicielski i wysokie sufity przynoszące objętość i charakter. Niewielki taras z widokiem na Masaryk Square uzupełnia tę nieruchomość. Kochany apartament łączący urok, komfort i premium lokalizacji Cena: 5,650,000 NIS.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$783,750
apartament 5 szt. 127 m + 60 m2 taras 2 miejsca parkingowe mały budynek Pełna stopa cicha ulica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,64M
Ten luksusowy obiekt w prestiżowych Yoo Towers w Tel Awiwie oferuje wyjątkowe doświadczenie życiowe dzięki wyrafinowanej konstrukcji i uprzywilejowanej lokalizacji. Stworzony przez słynnego architekta Orly Shrem, apartament rozciąga się ponad 313 m2 na wysokim piętrze ikonicznego budynku zap…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,02M
Jednopiętrowy penthouse bardzo dobrze położony o powierzchni 150m2 z tarasem 70m2 na tym samym poziomie na piątym piętrze z windą, która przybywa bezpośrednio w mieszkaniu. Piękny widok na mieszkanie, bardzo duże okno zatoki, bardzo jasne i ciche tylko kroki od Teatru Habima i Dizengoff Stre…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
