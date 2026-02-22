Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Idealnie usytuowany na ulicy Frishman, naprzeciwko placu Masaryk i blisko placu Rabin, apartament ten cieszy się centralnym i bardzo poszukiwanym lokalizacji w samym sercu Tel Awiwu. W dobrze utrzymanym budynku z windą i miklatem, odkryj 3 pokoje o powierzchni około 100 m2, znajduje się na 4 piętrze. Apartament został całkowicie odnowiony, z pełnym zastąpieniem infrastruktury (elektryczność, kanalizacja) i oferuje nowoczesne i eleganckie usługi. Posiada dużą jadalnię, hojny apartament rodzicielski i wysokie sufity przynoszące objętość i charakter. Niewielki taras z widokiem na Masaryk Square uzupełnia tę nieruchomość. Kochany apartament łączący urok, komfort i premium lokalizacji Cena: 5,650,000 NIS.