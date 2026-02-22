  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces

Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
;
7
ID: 33486
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Na sprzedaż: Duplex z prywatnym dachem - Ben Yehuda / Arlozorov ✨ W odnowionym budynku z windą ?? Piąte piętro Unikalny duplex, 3 pokoje w tym bezpieczna sypialnia (Mamad) Około 100 m2 powierzchni mieszkalnej + prywatny dach o powierzchni około 40 m2???? ?? Pierwszy poziom: Przestronny salon Kuchnia Duży bezpieczny pokój (Mamad) Toalety i łazienki ? Poziom drugi: Luksusowy apartament rodzicielski Ubiory Dostęp do wspaniałego dachu z pięknym otwarciem i dużo światła ☀️?? Cena: 6,980,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
