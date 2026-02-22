  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33440
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nisze w sercu zielonej rezydencji z basenem wody morskiej. Apartament 2 pokoje z widokiem na morze. Proszę o rerachichi. Rezydencja jest piękna tuż za portem Yaffo. Wodny basen. Spa. duża piwnica. 1 parking. Łącznie z mamadem

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion
Jerusalem, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Hadera, Izrael
od
$623,865
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Raanana, Izrael
od
$968,715
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion clair endroit calme
Jerozolima, Izrael
od
$1,13M
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Raanana, Izrael
od
$2,66M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul
Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$707,256
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tres belle vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Tres belle vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Tres belle vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Tres belle vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Tres belle vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tres belle vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Tres belle vue mer
Aszkelon, Izrael
od
$321,338
2 pokojowe mieszkanie z pięknym widokiem na morze, 50 metrów od krawędzi podniebienia, mamada, parking i piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Izrael
od
$686,565
BZH RE / MAX Hadera prezentuje 5-pokojowy dwupoziomowy apartament w Olga de Hadera nad morzem. Charakterystyka: ✅ Dwupoziomowy apartament o powierzchni 5 pokoi o powierzchni 150 m2, ✅ taras słoneczny o powierzchni 50 m2, ✅ Na ósmym i dziewiątym piętrze, ✅ 2 apartamenty rodzicielskie i bezpi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się