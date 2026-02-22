  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
6
ID: 33623
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Rzadka nieruchomość na rynku: prestiżowy apartament dwupoziomowy w samym sercu Tel Awiwu, oferujący ekskluzywne warunki życia pomiędzy morzem, kulturą i miejską muzą. Główne cechy • Powierzchnia wewnętrzna: 140 m2 • Spektakularny taras: 140 m2 z panoramicznym widokiem na miasto i morze • Konfiguracja duplex: dwa eleganckie poziomy z high-end materiałów • Winda prywatna: bezpośredni dostęp do penthouse, podwójne wejście możliwe • Premia wykończenia: importowany marmur, ogrzewanie podłogowe, niestandardowa stolarka • Parking: dwa podziemne miejsca parkingowe wliczone • Ekspozycja: nie dotyczy Wyjątkowa lokalizacja - Mendeli Moher Sefarim Street Położony między Morzem Śródziemnym a najbardziej poszukiwanymi obszarami kulturalnymi Tel Awiwu, ta symboliczna ulica jest znana ze swojego spokoju mieszkaniowego i jego bezpośredniej bliskości do symbolicznych miejsc miasta: • 5 minut od Dizengoff Center, Bofrachehov i Rothschild Boulevard • 10 minut spacerem od plaż, promenady nad morzem i kawiarni ikonicznych • Żywe i wyrafinowane środowisko, z galerie sztuki, restauracje i teatry • Szybki dostęp do dzielnicy biznesowej Ramat Gan i głównych tras ruchu Sztuka życia na szczycie Ten apartament łączy prestiż, elegancję i absolutny komfort, w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc Tel Awiw. Idealny do luksusowej głównej rezydencji lub inwestycji high-end, oferuje unikalne doświadczenie życia nad miastem. Cena: 14 900 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve avec piscine
Jerusalem, Izrael
od
$2,41M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalem, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,389
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$877,800
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Raanana, Izrael
od
$4,734
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
