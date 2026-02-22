  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33558
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Unikalny dwupenthouse apartament, idealnie położony na czwartym i górnym piętrze. Otoczony zielenią. 3 pokoje 2 łazienki i WC. 1 poziom: duży salon z kuchnią, Kolejny pokój z łazienką i WC. 71 m2 + balkon o powierzchni około 2 m2. 2. poziom: szczególnie luksusowy apartament rodzicielski (około 25 m2). Dostęp do wspaniałego tarasu na dachu o powierzchni około 43 m2. Powierzchnia całkowita: ok. 96 m2 powierzchni mieszkalnej + ok. 45 m2 powierzchni zewnętrznej. Instalacja windy w toku (projekt już się rozpoczął). Planowana renowacja części wspólnych. Wspólny parking.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Jerusalem, Izrael
od
$1,79M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$363,660
Dzielnica mieszkaniowa Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Javne, Izrael
od
$3,54M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a vendre a tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,91M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense
Aszkelon, Izrael
od
$1,10M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
Nowa ekskluzywna sprzedaż! Unikalny i rzadki minipenthouse dla miłośników stylu Położony na 49 Yehuda HaMaccabi Ulica W nowym budynku zbudowanym przez Metropolis! Apartament 3 pokoje z 74 m2 powierzchni mieszkalnej + 31 m2 balkon. Piękne i przestronne zakwaterowanie. Szóste piętro! Przytulna…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
Indywidualny dom w samym sercu Jerozolimy, położony w bardzo prestiżowej okolicy 9 sztuk 4 łazienki 5 toalet 517 m2 Bezpieczne schronienie (Mamad) i przechowywanie Ogród 310 m2 Wysokie wysokości sufitu Przestronne i jasne
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonne affaire
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonne affaire
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$940,500
?? Baza cenna - możliwość zajęcia! Położony na ulicy Ben Yehuda, między Frishman i Bofrachehov, ten 50 m2 apartament znajduje się w niedawnym budynku. Położony z tyłu budynku, cieszy się spokojne i zachowane środowisko, będąc w samym sercu tętniącego życiem i poszukiwanych sąsiedztwa. W ap…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się