Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel

ID: 33715
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Tylko kilka kroków od Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard i 5 minut spacerem od plaży ten unikalny dwupoziomowy penthouse znajduje się w całkowicie odnowionej ulicy, w nowym budynku butikowym z zachowaną architekturą, na piątym piętrze z windą. Główne cechy Powierzchnia mieszkalna 135 m2 46 m2 tarasy (6 m2 + 40 m2) W tym piwnica Możliwość parkowania Pierwszy poziom Duży jasny salon z otwartą kuchnią 3 sypialnie, w tym apartament z łazienką i tarasem 6 m2 Druga niezależna łazienka Plakaty osadzone w każdym pokoju Pokój jest Mamad (bezpieczny pokój) Wyższy poziom Wszechstronny przestrzeń (idealny jako drugi salon, biuro lub obszar do czytania) Łazienka z WC Dostęp do wyjątkowego tarasu dachowego o powierzchni 40 m2, wyposażonego w kuchnię zewnętrzną i zintegrowany grill Autoryzacja jacuzzi Otwarty widok - idealny do odbierania lub korzystania z całkowitej prywatności Budowa i wykończenie Wysokowydajne wykończenia i materiały premium Nowoczesny budynek butikowy z zaledwie kilka apartamentów Koszty Cena: 9,900 000 Ładunki kondominowe (Va Podatki komunalne (Arnona): 1 800 / co 2 miesiące Przyszłość King George Street W ramach przebudowy miasta King George Street, duży zielony bulwar jest planowany naprzeciwko ulicy od budynku. Penthouse będzie więc cieszyć się otwartym widokiem na alei krajobrazu, bez przyszłej budowy. Ponadto Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin i Nahalat Binyamin) wkrótce stanie się głównym węzłem transportu publicznego, obsługiwanym przez dwie główne linie: fioletową linię tramwajową i linię metra M2, zaledwie 100 metrów od nieruchomości - tym samym zwiększając jej dostępność i długoterminową wartość. Wyjątkowa okazja!

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

