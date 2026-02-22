  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Tel-Awiw, Izrael
od
$5,80M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33562
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Dziewięć na sprzedaż wyłącznie Duplex z ogrodem w nowym i pięknym budynku na Ben Gurion Boulevard. * * * Projektowanie architektoniczne high-end: masywny parkiet importowany z Francji, panele wbudowane, stolarka, drzwi Pandory, inteligentna elektryczność, system alarmowy i nadzoru, klimatyzacja VRF Mitsubishi, system nawadniania i nawożenia bezprzewodowego i wiele więcej. * * Na wyższym poziomie: salon, kuchnia, apartament, biuro, prysznic i ogród z widokiem na pokój dzienny. Na niższym poziomie: przestrzeń publiczna i dwa apartamenty z dwoma pięknymi i jasnymi kursami angielskiego (studio, kino, siłownia, itp.). Razem: 234 m2 zbudowany, plus 169 m2 duży dobrze utrzymany ogród i angielski dziedziniec 17 m2. Parkowanie na robotycznym terenie. Na podwórku i cicho.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Raanana, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse magnifique
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Jerusalem, Izrael
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,02M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,80M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,232
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac
Aszkelon, Izrael
od
$799,425
w małym budynku 4 piętra, dwupoziomowy penthouse 138m2 powierzchni mieszkalnej + 48m2 tarasu, bardzo piękna fabryka, piwnica i 2 miejsca parkingowe
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$9,09M
Powierzchnia wewnętrzna: 290 m2 4 sypialnie 3 pełne łazienki W pełni odnowione i gustownie urządzone Położony na 4. piętrze Prywatny taras dachowy o powierzchni 135 m2 30 m2 taras z oszałamiającymi widokami Położony w cichej i przyjemnej okolicy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się