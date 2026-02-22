Dzielnica mieszkaniowa Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Dziewięć na sprzedaż wyłącznie Duplex z ogrodem w nowym i pięknym budynku na Ben Gurion Boulevard. * * * Projektowanie architektoniczne high-end: masywny parkiet importowany z Francji, panele wbudowane, stolarka, drzwi Pandory, inteligentna elektryczność, system alarmowy i nadzoru, klimatyzacja VRF Mitsubishi, system nawadniania i nawożenia bezprzewodowego i wiele więcej. * * Na wyższym poziomie: salon, kuchnia, apartament, biuro, prysznic i ogród z widokiem na pokój dzienny. Na niższym poziomie: przestrzeń publiczna i dwa apartamenty z dwoma pięknymi i jasnymi kursami angielskiego (studio, kino, siłownia, itp.). Razem: 234 m2 zbudowany, plus 169 m2 duży dobrze utrzymany ogród i angielski dziedziniec 17 m2. Parkowanie na robotycznym terenie. Na podwórku i cicho.