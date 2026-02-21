  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
de
$5,49M
20/2/26
$5,49M
28/4/25
$4,92M
;
20
Dejar una solicitud
ID: 25795
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
FOR SALE - NUEVA PENTHOUSE CON PISCINA PRIVADA EN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO sexto y último piso 140 m2 de espacio habitable 60 m2 de balcones 70 m2 de terraza privada 30 m2 piscina privada 5 piezas 2 plazas de aparcamiento privado 1 trastero privado Vistas y atmósfera única A pocos pasos de la playa Precio: 17,500,000 NIS Contacto: Megane Agencia: Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 2 % + IVA

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Haut standing
Netanya, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Au coeur de talbiey
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial Bonne affaire
Jerusalén, Israel
de
$752,400
Está viendo
Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$5,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Ático 4 habitaciones 156m2 en el nuevo proyecto Kiriat Hayovel Jerusalem Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nue…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
FOR SALE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PARTES EN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 terraza 2 dormitorios 1 baño, 2 aseos Ático dúplex Acabados de alta gama Aparcamiento Nuevo edificio Este magnífico dúplex orientado al suroeste ofrece un entorno de vida excepcional con acceso directo al ascensor desde la plan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de standing avec vue incroyable
Barrio residencial Appartement de standing avec vue incroyable
Barrio residencial Appartement de standing avec vue incroyable
Barrio residencial Appartement de standing avec vue incroyable
Barrio residencial Appartement de standing avec vue incroyable
Barrio residencial Appartement de standing avec vue incroyable
Jerusalén, Israel
de
$1,17M
En el distrito de Bayit Vagan bordeando Kiryat Yovel. Al pie de la nueva estación de tranvía y autobuses. En una lujosa torre de desarrolladores, con magnífico vestíbulo, gimnasio y estacionamiento y 3 ascensores incluyendo 2 de Shabat. Nuevo apartamento, muy invertido 4 habitaciones 104m2 c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir