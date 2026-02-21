Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
FOR SALE - NUEVA PENTHOUSE CON PISCINA PRIVADA EN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO
sexto y último piso
140 m2 de espacio habitable
60 m2 de balcones
70 m2 de terraza privada
30 m2 piscina privada
5 piezas
2 plazas de aparcamiento privado
1 trastero privado
Vistas y atmósfera única
A pocos pasos de la playa
Precio: 17,500,000 NIS
Contacto: Megane
Agencia: Premium Real Estate
Tarifas de la agencia : 2 % + IVA
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
