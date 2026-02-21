  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse

Tel-Aviv, Israel
$9,405
20/2/26
$9,405
20/4/25
$8,427
4
ID: 25770
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

LOOKING - TOUR WHITE CITY - ALTO COMITE APARTAMENTO 4 PARTES CON PARKING Y TERRASS Superficie: 135 m2 + terraza de 12 m2 4 piezas 3 dormitorios 2 baños, 3 aseos Amueblado (opción sin muebles) 1 plaza de aparcamiento Vista mar Excursión de lujo con todas las comodidades: spa, gimnasio, piscina, seguridad las 24 horas Precio: NIS 30 000 Co-propiedad: NIS 3,800

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
