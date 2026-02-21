Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

  1. Realting.com
de
$2,04M
20/2/26
$2,04M
27/4/25
$1,83M
;
5
ID: 25790
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

FOR SALE - ALL JUSTY LIVRED APARTMENT 3 PARTS IN HEART OF NEVE TZEDEK 64 m2 sala de estar + dos balcones (5.05 m2 y 6.05 m2) 1a planta alta 2 dormitorios dormidos incluyendo una mamada 1 baño 2 balcones Exposición al noroeste Aparcamiento privado robótico Excepcional ubicación: a 2 minutos de Rothschild Boulevard, a 3 minutos del mercado del Carmelo y a 5 minutos de la playa Precio: 6.500,000 NIS

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

