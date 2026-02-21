Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
FOR SALE - ALL JUSTY LIVRED APARTMENT 3 PARTS IN HEART OF NEVE TZEDEK
64 m2 sala de estar + dos balcones (5.05 m2 y 6.05 m2)
1a planta alta
2 dormitorios dormidos incluyendo una mamada
1 baño
2 balcones
Exposición al noroeste
Aparcamiento privado robótico
Excepcional ubicación: a 2 minutos de Rothschild Boulevard, a 3 minutos del mercado del Carmelo y a 5 minutos de la playa
Precio: 6.500,000 NIS
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
